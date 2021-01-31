Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Nipah virüsü nedir? Nipah virüsü belirtileri nelerdir? Nipah virüsü hakkında

Dünya Sağlık Örgütü'nün 'Dünyanın en bulaşıcı 10 enfeksiyonu' listesinde yer alan Nipah virüsün her an patlayabileceği vurgulandı. Peki Nipah virüsü nedir, neyden bulaşır? Nipah virüsü belirtileri nelerdir? İşte Nipah virüsü hakkında...

Nipah virüsü nedir? Nipah virüsü belirtileri nelerdir? Nipah virüsü hakkında

İngiliz The Guardian'ın haberine göre, bilim insanları Nipah adlı virüse dikkat çekti. Uzmanlar, "Salgının nerede meydana geldiğine bağlı olarak yüzde 40 ila 75 ölüm oranına sahip" uyarısında bulundu. İşte Nipah virüsü hakkında...

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Nipah virüsü (NiV),yeni görülen zoonotik bir virüstür (hayvanlardan insanlara bulaşan bir virüs). Enfekte kişilerde, Nipah virüsü, asemptomatik (subklinik) enfeksiyondan akut solunum yolu hastalığına ve ölümcül ensefalite kadar çeşitli hastalıklara neden olur.

NiV, domuz gibi hayvanlarda da ciddi hastalıklara neden olabilir, bu da çiftçiler için önemli ekonomik kayıplara neden olur.

Nipah virüsü, Hendra virüsü ile yakından ilişkilidir. Her ikisi de Paramyxoviridae ailesindeki yeni bir virüs sınıfı olan Henipavirus cinsinin üyeleridir.

NİPAH VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

İnsan enfeksiyonları asemptomatik enfeksiyon, akut solunum yolu enfeksiyonu (hafif, şiddetli) ve ölümcül ensefalitten oluşmaktadır. Enfekte insanlarda başlangıçta ateş, baş ağrısı, kas ağrısı (miyalji),kusma ve boğaz ağrısı gibi grip benzeri semptomlar gelişirmektedir. Bunu baş dönmesi, uyuşukluk, bilinç değişikliği ve akut ensefalitiye işaret eden nörolojik belirtiler takip edebilir. Bazı kişilerde akut solunum sıkıntısı da dahil olmak üzere atipik pnömoni ve ciddi solunum problemleri görülebilir. Ciddi vakalarda, 24 ila 48 saat içinde komaya dönüşen Ensefalit ve nöbetler ortaya çıkar.

İnkübasyon süresi (enfeksiyondan semptomların başlangıcına kadar olan aralık) 4-14 gün arasında değişmektedir. Ancak 45 günü bulan inkübasyon süresinin görüldüğü bildirilmiştir.

Akut ensefalitten sağ kalanların çoğunda tamamen iyileşme görülür ancak sağ kalanlarda uzun süreli nörolojik durumların ortaya çıktığı bildirilmiştir. Hastaların yaklaşık% 20'sinde nöbet bozukluğu ve kişilik değişiklikleri gibi kalıcı nörolojik sonuçlar devam etmektedir. Sonradan iyileşen az sayıda insanda tekrar kötüleşme görülür veya gecikmiş başlangıçlı ensefalit gelişir.

Olgu ölüm oranı% 40 ila% 75 arasında tahmin edilmektedir; Bununla birlikte, bu oran epidemiyolojik sürveyans ve klinik yönetim için yerel kapasiteye bağlı olarak salgına göre değişebilir.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Okullar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi
SAĞLIKBilim Kurulu üyesi, okulların açılması için tarih ...
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 103 milyonu geçti
SAĞLIKKovid-19 vaka sayısı 103 milyonu geçti
Corona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs ilk gün belirtileri nasıl başlar? Gün gün koronavirüs
SAĞLIKBu belirtiler varsa koronavirüssünüz!
Aşı olanlar dikkat! Aşı gönüllüleri test yaptırmalı mı? - Son dakika haberler
SAĞLIKAşı gönüllüleri test yaptırmalı mı?
Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 6 bin 871
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 6 bin 871
Pakistan AstraZeneca'dan 17 milyon doz aşı alacak
SAĞLIKPakistan AstraZeneca'dan 17 milyon doz aşı alacak
SON DAKİKA: 30 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
Hapşırma nöbeti geçiren Yağmur Çaprak, Ankarada sağlığına kavuştu - Haberler
SAĞLIKHapşırma nöbeti geçiren Yağmur'dan haber var
DSÖ ekibi, Vuhan'daki saha çalışmalarını sürdürüyor - Haberler
SAĞLIKDSÖ ekibi, Vuhan'daki saha çalışmalarını sürdürüyor
ALARM! Son dakika: Şubat'ta yeni pik uyarısı! - Haberler
SAĞLIKŞubat'ta yeni pik uyarısı!