NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Nisan ayı evde bakım maaşı yatırılan iller ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Her ay düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri mart ayı itibarıyla henüz yatırılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor. Evde bakım paralarının her ayın 15’inde ödenmeye başlıyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor.

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