Japon otomotiv devi Nissan, CEO'sunun karıştığı bir skandalla çalkalanıyor. Şirket içinde yürütülen bir soruşturma sonucunda aralarında CEO Hiroto Saikawa'nın da yer aldığı 6 yöneticinin hak etmediği ödemeler aldığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Saikawa haksız kazanç sağladığını kabul ederek "Ancak ben ödemelerin kurallara göre yapıldığını sanıyordum. Hiçbir şeyden haberim yoktu" dedi.

EN UYGUN TARİHLER SEÇİLDİ

Japon medyasında yer alan haberlere göre Nissan yöneticileri, yaptıkları sözleşme kapsamında şirketin hisse değerinin artması durumunda, bu artışla doğru orantılı bir ikramiye almaya hak kazanıyor. İddiaya göre bu ikramiyeler hesaplanırken hisse performansını en yüksek gösterecek tarihler seçildi. Böylece yöneticiler hak ettiklerinden fazla ikramiye almaya hak kazandı.

'DARBE MAĞDURU' OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR

Nissan'ın eski yönetim kurulu başkanı Carlos Ghosn, bonus ödemelerindeki usulsüzlükler ve şirket parasını kendi hesabına yönlendirdiği iddialarıyla aralık ayında tutuklanmış , sonra 9 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılmıştı. Daha sonra nisan ayında ise Umman'daki bir distribütörden gelen 5 milyon doları Nissan yerine kendi hesabına aktardığı gerekçesiyle yeniden tutuklandı. Yakında mahkemeye çıkacak Ghosn suçlamaların tamamını reddediyor ve bir 'yönetim kurulu darbesinin' kurbanı olduğunu iddia ediyor.

SUÇU ESKİ BAŞKANA ATTI

Ghosn'dan farklı olarak Hiroto Saikawa haksız kazanç elde ettiğini ve söz konusu ikramiyeleri Nissan'a iade edeceğini açıkladı. Ancak bu haksız kazancı elde etmesinin nedeninin Ghosn döneminde kurulan sorunlu sistem olduğunu ifade ederek sistemin gözden geçirildiği bilgisini verdi.

YÖNETİM KURULUNDA TARTIŞILACAK

Şu an için Saikawa ne istifa etti ne de Nissan yönetimi konuyla ilgili bir karar aldı. Ancak bu Saikawa'nın, aldığı parayı iade etse de herhangi bir bedel ödemeyeceği anlamına gelmiyor. Kyodo haber ajansının konuya yakın 2 kaynağa dayandırdığı haberine göre çarşamba akşamı Nissan denetim komitesi haksız ödemelerle ilgili raporunu yönetime sundu. Verilecek cezalar veya görevden alma kararları bir sonraki yönetim kurulu toplantısında tartışılacak. Yani Saikawa'nın CEO'luk görevinden alınması hala ihtimal dahilinde bulunuyor.