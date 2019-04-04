Japonya'da Kasım ayı sonunda tutuklanan Renault-Nissan- Mitsubishi ittifakının eski Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Carlos Ghosn, bir süre önce 9 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmasının ardından yeniden tutuklandı.
Daha önce gelirini eksik göstererek vergi kaçırma ve görevini kötüye kullanma suçlamaları ile tutuklanan Ghosn, bu sefer ise Nissan'ın kaynaklarını kişisel harcamaları için kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.
Yapılan suçlamaya göre, Ghosn Nissan'ın Umman bayisine şirketten 5 milyon dolar para aktarımı yapılması talimatını verdi. Japon savcılara göre, bu para daha sonra paravan bir şirkete devredildi ve Ghosn'un yatının ödemesinde kullanıldı.
'FRANSA HAKLARIMI SAVUNSUN'
Soruşturmayı yürüten Japon savcılar, Ghosn'un usulsüz bir şekilde söz konusu işlemleri gerçekleştirdiğini iddia ederken, Ghosn'un avukatları ise ödemelerin eski CEO tarafından meşru bir şekilde yapıldığını kaydediyor.
Gelişmeler üzerine Fransa, Lübnan ve Brazilya vatandaşlığı bulunan Carlos Ghosn, Fransız hükümetinden yardım istedi. Fransız televizyonu TF1 ve LCI'ya konuşan Ghosn, "Ben masumum. Fransız hükümetinin bir Fransız vatandaşı olarak haklarımı savunmasını talep ediyorum" dedi.
BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEKTİ
Ghosn avukatı Junichiro Hironaka ise, eski CEO'nun 11 Nisan'da hakkındaki iddialar ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğini hatırlatarak, Japon savcıların Ghosn'u 'susturmak' için söz konusu adımı attıklarını vurguladı.
Hironaka, Ghosn'un yeniden tutuklanma ihtimalin karşı planlanan basın toplantısında söyleyeceklerini bir videoya aldığını ve ayın 11'inde kadar bırakılmaz ise bu videoyu yayınlayacağını söyledi.
Öte yandan, konuya dair açıklamalarda bulunan Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Ghosn’un masumiyet karinesine sahip olması gerektiğini ve konsolosluk koruması altına alındığını bildirdi.
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