Kasım ayında Japonya'da tutuklanan Nissan'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn soruşturmasında, gün geçtikte yeni bulgular ortaya çıkıyor. Öyle ki, pazartesi sabahı 64 yaşındaki Ghosn hakkında 'finansal suistimal' gerekçesiyle Japonya'da dava açıldı. Bugün ise Ghosn'un Arjantin'deki evinde bol miktarda nakit para ve mali değeri yüksek sanat eserleri bulunduğu açıklandı.

3 MİLYON DOLARLIK EVDEN KASALAR ÇIKTI

Nissan'ın Brazilya'nın Resende bölgesinde açtığı fabrika sonrasında 2011 yılında Rio de Janeiro kentinde satın aldığı ev, şirketin eski CEO'su Ghosn'un kullanmına tahsis edilmişti. Copacabana bölgesinde yer alan evin Rio'nun ünlü plajlarına çok yakın bir mesafade olduğu belirtiliyor.

Nissan kaynakları, değeri 3 milyon doların üstünde olan evin içinde Ghosn'a ait açılmamış 3 adet kasanın daha bulunduğu bilgisini paylaştı. Ghosn'un avukatları ise eski CEO'nun suçlamaları ret ettiğini ve iddia edilen suçları işlemiş olsa nakit parasını şirkete ait bir evde bırakmayacağını söylediğini aktardı.

2015-2018 ARASIDA SORUŞTURULUYOR

Nissan Yönetim Kurulu'nun görevden aldığı 13 Aralık'ta toplanacak Renault'un Yönetim Kurulu, Carlos Ghosn'un şirketin CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak kalıp kalmayacağını görüşecek.

2015'e kadar gelirinin 4.8 milyar yen'lik (43 milyon dolar) kısmını bildirmediği iddiası ile suçlanan Ghosn'un, 2015-2018 yılları arasında da 4.2 milyar yen (39 milyon dolar) daha yetkililerden gizlemiş olabileceği ihtimali soruşturuluyor. Son 3 yıl içinde de gelirini eksik beyan ettiği ortaya çıkarsa, Carlos Ghosn'un alması muhtemel cezanın artacağı bildirildi.

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