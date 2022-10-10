Noel Baba Kilisesi'nde yeni keşif

DHA

Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar, 1,6 trilyon dolarlık değeriyle dünyanın en değerli markası; geyiklerin kızağını sürdüğüne ve evlerin bacalarından girip çocuklara hediyeler dağıttığına inanılan, Antalya'da doğmuş ve yaşamış, 'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos'un ismini taşıyan Demre'deki kilisede büyük öneme sahip yeni keşifleri açıkladı. DHA'nın haberine göre Kurul Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar, kilisenin, Orta Çağ döneminde denizin yükselmesiyle sular altında kalan Aziz Nikolaos'un psikopos olduğu erken dönem kilisesinin üzerine 7'nci- 8'inci yüzyılda yapıldığına dikkat çekti. Eravşar, yeni keşiflerin Aziz Nikolaos'un yaşadığı döneme ait alüvyonlar altında kalan erken dönem kilisesine ait olduğunu söyledi.

1970'TE UYGULANAN ŞAP ZEMİN KALDIRILDI Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait 'anıt müze' konumundaki Aziz Nikolaos Kilisesi'nde projesi geçen yıllarda onaylanan restorasyonun bu sene başladığını hatırlatan Eravşar, "Ancak restorasyon, yeni bilgi ve bulgulara bağlı olarak projesi her zaman değişebilir. Bu süreci bu yapıda yaşadık ve başarılı bir şekilde götürdük. Restorasyon sırasında özellikle kilisenin zemin döşemelerinde birtakım onarım ve yenilemeler yapılacaktı. 1970'li yıllarda bu yapı ziyarete açıldığında zemin içerisinde birtakım yerler harçla doldurulmuş, düzeltilmiş. Bunlar kaldırılacaktı ve tekniğine uygun daha düzgün bir düzenleme yapılacaktı" dedi.

AZİZ NİKOLAOS'UN AYAK BASTIĞI ZEMİN Aziz Nikolaos'un yaşadığı 3-4'üncü yüzyıldaki kilisenin Akdeniz'de suların yükselmesi ve alüvyonlarla kapsanması sonucu 7-8 metre gömülmesi sonrası şu anki kilisesinin 7'nci- 8'inci yüzyılda inşa edildiğine dikkat çeken Eravşar, ayak bastığı zemine ulaşıldığını açıkladı. Varlığını 1910'daki fotoğraftan bildikleri kilisenin naos (ana) kısmında bulunan amona (görünmeyen yaratıcı güç) rastlandığını belirten Eravşar, şunları kaydetti: "Bu da en azından çizgisel olarak yüzeyde gösterilecekti. Onun olduğu yerde 1970'lerde atılan şap zemin döşemesi kaldırılınca altında 'ne var' diye bir kazı çalışması yapıldı. Neticede erken döneme ait, kilisenin 4'üncü yüzyıla ait bir zemin döşemesi ortaya çıktı. Şu anki kilise ise daha geç tarihli. Erken dönem yapısının çeşitli yerlerinde mimari birtakım izleri var ama döşeme anlamında izi yoktu. Bu ortaya çıkan, belki daha erken tarihli bir döşeme. Kazıyı yapan arkadaşlarımız bunun yayınını hazırlıyor. Aslında yaşadığı dönemin zemini burası ve kuvvetle muhtemel Aziz Nikolaos'un ayağının bastığı zemin döşemesinden bahsediyoruz. Bu son derece önemli bir keşif, o döneme ait ilk bulgu. Dolayısıyla bu kilisenin mimarlık tarihi ve onun ikonografik değerini bir nebze daha artıracak bir keşif olarak görüyoruz. Bunun üzeri belirli bir teknikle kapatılacak ve sergilemeye hazır hale getirilecek."

EN ÖNEMLİ KEŞİF VE BULGU Eravşar, Kudüs'te Hz. İsa'nın çarmıha gerilip, mezar olarak konulduğu yerden göğe yükseldiğine inanılan Kutsal Kabir Kilisesi'ndekine benzer mimarinin tespiti ve buradan yola çıkarak Aziz Nikolaos'un mezarının yeriyle ilgili şu ana kadar en önemli keşif ve bulguya ulaşıldığını da açıkladı. 14'üncü yüzyıldaki Haçlı Seferleri'nde kentlerine kutsiyet kazandırmak için Barili tüccarların, bu kilisede Aziz Nikolaos'a ait mezardaki rölikleri (Hristiyanlıkta İsa, aziz ve azizelerle ilişkili ya da onlardan arta kalan kutsal eşya ya da parçalar), kemikleri alıp İtalya'ya götürdüklerini, aynı dönem Venedikliler tarafından da başka röliklerin alındığını aktaran Eravşar, keşfi şöyle anlattı: "Bu esnada kilisede bir tahribat olmuş. Yani Aziz Nikolaos'un muhtemelen kabri açılmış, kemikleri alınmış ve bugün ona ait olduğu söylenen lahit şapel de yan tarafında bir nişin içerisine yerleştirilmiş. Tabi bu lahdin özgün yeri bana göre orası değil açıkçası. Muhtemelen lahit başka bir yerde bulunuyordu. Bu da kilisenin içerisinde özel bir yer olmalıydı. Şapelin içerisindeki en özel yer ise şapelin kubbeyle örtülü üç apsisli bir bölümü var, orası olduğunu düşünüyorum, ortadaki kısım. Ve apsisin cephesinde de son restorasyon çalışmalarında çıktı, bir pantokrator İsa (Hz. İsa'nın sol elinde Kitâb-ı Mukaddes tutarken sağ eliyle takdis işareti yapar halde tasvir edildiği sahne) freski tespit edildi. Bu da yeni çıktı. Dolayısıyla bu da buranın özel bir yer olduğunu gösteriyor."

KUBBEDEKİ AÇIKLIK DETAYI Kurul Başkanı Eravşar, kubbedeki açıklıkla ilgili şöyle konuştu: "Yine restorasyon projesinde ve projeyi hazırlayanlar ve danışmanlık hizmeti verenler bu apsisin önündeki kubbenin ortasının açık olduğunu, bunun kapatılması gerektiğini bize ifade etti. Ancak biz kurul olarak buna karşı çıktık. Çünkü restorasyonda bir ilke var, faraziyenin başladığı yerde restorasyon durur. Bunun 'kapatılmadığını, Rusların yarım bıraktığını' ifade ettiler. Aslında öyle bir şey yok, her taraf tamamlanmış ama küçücük bir kısım yarım bırakılmış olamaz. Buranın kapatılması istendi ama biz uygun bulmadık ve bu şekliyle bırakılmasını istedik. Bu bölümde kubbenin açıklığının tam düştüğü yerde zemini tamamen bozulmuş ve ilginç olarak etrafında da küçük galeriler var. Tabi bunun sonucunda, 'Bu ne olabilir' sorusunu sordum ve şunu fark ettim; Benzeri bir yaklaşım aslında Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde de var. Kutsal Kabir Kilisesi'nde Hz. İsa'nın çarmıhtan sonra konulduğu kabrin tam üzerine gelen kısımda bir açıklık var. Ortodoksların en kutsal kabul ettiği törenler Paskalya'da, ekinoks zamanı 21 Mart'ta yukarıdaki açıklıktan düşen ışık Hz. İsa'nın kabrinin üzerine dikey olarak düşecek ve Ortodoks rahiplerden birisi kabrin içine girerek düşen o kutsal ışığı muma yansıtır, mumu yakar, o mumu da sonra diğer şapel mensuplarına dağıtır."