Norrby IF - GAIS maçı ne zaman?

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. Norrby IF, 12 Ağustos 2018 Pazar günü GAIS takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:30. Maç öncesi Norrby IF 18 puanla 12. sırada, GAIS 22 puanla 9. sırada bulunuyor. Norrby IF son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. GAIS, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 688 kodlu maçı oynayanlar; Norrby IF galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 3.00, GAIS galibiyet oranı 1.90. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Norrby IF önceki hafta Atvidaberg mücadelesinde 0-1 kazandı.

GAIS ise Varbergs BoIS FC maçında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Norrby IF, 7 gol attı ve 11 gol yedi.

GAIS ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. GAIS, 11 gol atarken 12 gol yedi.

