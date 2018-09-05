Norveç - Kıbrıs Rum Kesimi maçı rakamları

UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grup 3 heyecanı devam ediyor. Norveç, 06 Eylül 2018 Perşembe günü Kıbrıs Rum Kesimi takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Ev sahibi Norveç, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kıbrıs Rum Kesimi son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 497 kodlu maçı oynayanlar; Norveç galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 3.80, Kıbrıs Rum Kesimi galibiyet oranı 7.00. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Norveç önceki hafta İzlanda mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Kıbrıs Rum Kesimi, Arnavutluk karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

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