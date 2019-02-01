Adalet Bakanlığı'nca vatandaş ve ticari şirketlerin işlerini kolaylaştırmak amacıyla "Nöbetçi Noterlik" projesine destek gecikmedi.



"RESMİ DAİRE VE BANKALARIN GECE KAPALI OLMASI İŞLEMLERİ ZORLAŞTIRABİLİR"



Habertürk'ün edindiği bilgilere göre "Nöbetçi Noterlik" uygulamasına Noterler Birliği'nin sıcak baktığı öğrenildi. Noterler Birliği'nin yaklaşımı özetle şöyle: “Biz bu hizmeti vermeye hazırız ancak tapu, banka kayıtlarına ulaşma gereği bulunduğunda, resmi dairelerin kapalı olduğu durumlarda, verilere ulaşmada zorluklar yaşanabilir. Çağdaş Batı ülkelerinde bu tür uygulamalar var. Uygulama zaruri ihtiyaçların karşılanmasını sağlayacaktır. Bakanlık süreci devam ettirdiğinde yaşanabilecek aksaklıklar giderilecektir".



