Novak Djokovic: Kendimi Türkiye'ye adayacağım

♦ Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından 13 farklı yılda toplam 428 hafta rekor bir şekilde dünya 1 numarası olarak gösterildi.
♦ Yıl sonunu 8 kez rekor bir şekilde 1 numara olarak tamamladı.
♦ 10 Avustralya Açık şampiyonluğu da dâhil olmak üzere 24 Grand Slam tek erkekler şampiyonluğu kazandı.
♦ Genel olarak, 24'ü Grand Slam, 40'ı Masters, 7'si yıl sonu şampiyonluğu ve 1 Olimpiyat altın madalyası olmak üzere rekor; 72 büyük şampiyonluk ve toplamda 99 tekler şampiyonluğu elde etti.
♦ Tenis tarihinde üç farklı zeminde dört büyükler şampiyonluğunu aynı anda kazanan tek isim.
♦ Teklerde, üçlü kariyer Grand Slam'ini tamamlayan tek erkek oyuncu ve 'Kariyer Altın Masters'ı tamamlayan tek oyuncu. Üstelik bu başarıyı iki kez gerçekleştirdi.