Novak Djokovic: Kendimi Türkiye'ye adayacağım

Dünyanın bir numaralı tenisçisi Novak Djokovic, Türkiye'de tenis sporunun yaygınlaşması ve gelişmesi için çaba göstereceğini açıkladı.

Bir tenis organizasyonu için Bodrum'da bulunan Novak Djokovic, gösteri maçı yaptığı Ece Sükan ile daha sonra sohbet etti. Djokovic, sohbetinde Türkiye'de tenis sporu için yetenekli insanların bulunduğunu ama ülkede bir tenis sisteminin olmadığını dile getirdi.

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38 yaşındaki Sırp vatandaşı Novak Djokovic, Türkiye'de tenis sporu için çalışmalar yapacağını belirterek şunları söyledi; "Türkiye, tarihi ve kültürü açısından hem Asya hem de Avrupa'da çok önemli bir ülke. Gerçekten olağan üstü bir ülke... Bir tenisçi olarak Türkiye'de hâlâ gerçek anlamda bir tenis sisteminin ve başarısının olmamasına üzülüyorum. Sanıyorum profesyonel olarak aktif oynamayı bıraktığımda belki biraz zamanım olursa bu bölgelerde tenisi teşvik edecek projelere kendimi adayacağım. Çünkü burada ve Balkan bölgesinde çok yetenekli insanlar olduğu düşünüyorum. Tenis, aslında hep Batılıların sporu olmuş. Orada başlamış ve büyük turnuvaların çoğu Batı'da oynanıyor. Peki bu spor neden dünyanın bu tarafına taşınmasın? Çok güzel bir spor."