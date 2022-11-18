Nükhet Duru'dan İş Sanat'ta caz fırtınası

Berlusconi bir davada daha beraat etti



Türk pop müziğine güçlü sesi ve hafızalarda yer eden şarkılarıyla adını yazdıran Nükhet Duru, İş Sanat’a özel “Nünü Caz Söylüyor” isimli konseriyle İş Kuleleri Salonu’nda sevenleriyle buluştu.

Caz müziğin önemli isimlerinden Sabri Tuluğ Tırpan, Volkan Öktem ve Eylem Pelit’in bir araya gelerek kurduğu POW Trio ile gitarist Cenk Erdoğan’ın konserde eşlik ettiği Nükhet Duru, Melankoli, Sevda, Anılar gibi sevilen şarkıları seslendirirdi. Caz standartlarının halk türküleriyle harmanlandığı konser seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.