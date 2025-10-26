Habertürk
        Nükhet Duru'dan küvette poz

        Nükhet Duru'dan küvette poz

        Küvette objektif karşısına geçen Nükhet Duru, fotoğraflarını; "Makyajımı sileyim derken, küvete düşüverdim" notuyla yayımladı

        Giriş: 26.10.2025 - 15:42 Güncelleme: 26.10.2025 - 15:42
        "Küvete düşüverdim"
        Şarkıc Nükhet Duru, sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşımda bulundu.

        Küvette objektif karşısına geçen Nükhet Duru; "Arka arkaya iki konser sonrası, eve dönüp çalışma odamda makyajımı sileyim derken, küvete düşüverdim. Çok mutlu bir pazar günü olsun" ifadelerini kullandı.

        #Nükhet Duru
