Nur Sürer: Adam bayağı yakışıklı
Ünlü oyuncu Nur Sürer, Tarık Akan ile geçmişte yaşadığı bir diyaloğu sevenleriyle paylaştı
Nur Sürer, katıldığı bir etkinlikte merhum oyuncu Tarık Akan ile yaşadığı bir anısını sevenleriyle paylaştı.
Nur Sürer, Tarık Akan ile geçmişte yaşadığı diyaloğu şöyle aktardı; "Tarık Akan bana, 'Nur, sana bir şey soracağım. Kadir mi yakışıklı, yoksa ben mi?' dedi. Ben de uzun uzun baktım ve 'Kusura bakma Tarık'cığım, adam bayağı yakışıklı' dedim. O da 'Evet ya, Allah kahretsin! demişti."
Fotoğraflar: HT Magazin, DepoPhoto