Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nur Sürer: Adam bayağı yakışıklı - Magazin haberleri

        Nur Sürer: Adam bayağı yakışıklı

        Ünlü oyuncu Nur Sürer, Tarık Akan ile geçmişte yaşadığı bir diyaloğu sevenleriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 21:57 Güncelleme: 17.09.2025 - 21:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Adam bayağı yakışıklı"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nur Sürer, katıldığı bir etkinlikte merhum oyuncu Tarık Akan ile yaşadığı bir anısını sevenleriyle paylaştı.

        Nur Sürer, Tarık Akan ile geçmişte yaşadığı diyaloğu şöyle aktardı; "Tarık Akan bana, 'Nur, sana bir şey soracağım. Kadir mi yakışıklı, yoksa ben mi?' dedi. Ben de uzun uzun baktım ve 'Kusura bakma Tarık'cığım, adam bayağı yakışıklı' dedim. O da 'Evet ya, Allah kahretsin! demişti."

        Fotoğraflar: HT Magazin, DepoPhoto

        ÖNERİLEN VİDEO
        #nur sürer
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        MİT Başkanı Kalın Şara ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Şara ile görüştü
        Donald Trump Kral Charles ile bir araya geldi
        Donald Trump Kral Charles ile bir araya geldi
        Yağmurları beklerken
        Yağmurları beklerken
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Ali Koç: Şampiyonluk sözü veriyorum
        Ali Koç: Şampiyonluk sözü veriyorum
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi
        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Sireni duymayana radyodan mesaj iletilecek
        Sireni duymayana radyodan mesaj iletilecek
        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?