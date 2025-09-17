Nur Sürer: Adam bayağı yakışıklı

Nur Sürer, katıldığı bir etkinlikte merhum oyuncu Tarık Akan ile yaşadığı bir anısını sevenleriyle paylaştı.

Nur Sürer, Tarık Akan ile geçmişte yaşadığı diyaloğu şöyle aktardı; "Tarık Akan bana, 'Nur, sana bir şey soracağım. Kadir mi yakışıklı, yoksa ben mi?' dedi. Ben de uzun uzun baktım ve 'Kusura bakma Tarık'cığım, adam bayağı yakışıklı' dedim. O da 'Evet ya, Allah kahretsin! demişti."

