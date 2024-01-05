Nurgül Yeşilçay'dan sosyal medya açılımı Nurgül Yeşilçay, sosyal medyanın kendisi için ne ifade ettiğini açıkladı; "Fazla mı abartıyoruz sanki"

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlülerin başında gelen Nurgül Yeşilçay'ın bir süredir paylaşımda bulunmaması dikkat çekti. Bu durumu fark eden bazı takipçileri, Yeşilçay'ın sağlığından endişe ederek bazı eski paylaşımlarına; "İyi misiniz?" notunu düştü.

Nurgül Yeşilçay, bunun üzerine; "Instagram amma önemli olmuş hayatımızda. Fazla mı abartıyoruz sanki? Eğlence işte.. "Ne zamandır Instagram'a bir şey koymuyormuşum. Herkes soruyor 'İyi misin?' diye. İyiyim... Kitap okuyorum, çok özlemişim. Kitap okurken de sosyal medyaya bakmıyorum. Bomba gibiyim" dedi.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre bu paylaşımda bulunduğu gün Baltalimanı'nda görüntülenen Nurgül Yeşilçay, gazetecilerle ayak üstü yaptığı sohbette şunları söyledi; "Hepimizin yeni yılı kutlu olsun. 2024 sakin ve güzel başladı. Hepimiz için de iyi olsun ve böyle devam etsin. Sosyal medyayı çok seviyorum. Eğlenmeyi ve orada paylaşım yapmayı çok seviyorum. Eğlenmeye de devam edeceğim. Takip edin beni..."