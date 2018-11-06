Nuri Alço: Sanatçının siyaseti olmaz

Türk sinemasının ünlü isimlerinden Nuri Alço, siyasete atılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Alço, "Öyle bir şey yok. Sadece Genel Başkan Yardımcısı benim Eskişehir’den dostum, hemşehrim, mahallemizin çocuğu. Onu ziyarete gittim. Arkadaşımız yani sadece, dostumuz. Herhangi bir farklı durum yok. Siyaseti de düşünmüyorum. Sanatçının siyaseti olmaz. Sanatçı her zaman halkın içindedir. Onun için öyle bir düşüncem yok" ifadelerini kullandı