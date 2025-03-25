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        Haberler Gündem Güncel Nuri Aslan mı Ülkü İnanlı mı? İBB Başkan vekilliği için karar saati 18.30 | Son dakika haberleri

        Nuri Aslan mı Ülkü İnanlı mı? İBB Başkan Vekilliği için karar saati 18.30

        İBB Başkan Vekilliği adayını belirlemek için CHP İBB grubu saat 18.30'da Özgür Özel başkanlığında toplanacak. Esra Toptaş yazdı...

        Giriş: 25.03.2025 - 16:40 Güncelleme: 25.03.2025 - 16:41
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        İBB Başkan Vekilliği için karar saati 18.30
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        Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ve görevden uzaklaştırılmasının ardından İBB Başkanvekili seçimi yarın İBB Meclisi’nde yapılacak.

        Kanun gereği ilçe belediye başkanları İBB Başkan Vekili olamıyor. Başkan Vekilinin İBB meclis üyeleri arasından seçilmesi gerekiyor.

        Bu durumda da öne çıkan bir kişi var ki onu da dün yazmıştım. Şu andaki İBB Başkan Vekili Nuri Aslan. Ancak bugün konuşulan bir kişi daha var o da Ülkü İnanlı.

        CHP, İBB Başkan Vekilliğine aday göstereceği ismi bu akşam belirleyecek. Önce saat 17.00’de İstanbul İl Başkanlığı’nda belediye başkanları toplantısı yapılacak, sonra da 18.30’da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla Saraçhane’de İBB Meclis üyeleri toplanacak. Nuri Aslan ve Ülkü İnanlı arasında bir karar verilecek.

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        #son dakika
        #Ekrem İmamoğlu
        #nuri aslan
        #ülkü inanlı
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