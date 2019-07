Saltbae hareketiyle dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, bu sefer paylaştığı bir fotoğrafla kafaları karıştırdı. Instagram'da etin arasında sıkıştırılmış bir tektaş yüzük fotoğrafı paylaşan Nusret, "She said yes (evet dedi)" notunu yazdı.

Nusret'in bu paylaşımı, takipçilerinin "Evleniyor musun?" sorularını beraberinde getirdi.