İstanbul'da olay, Bağcılar'da, 15 Temmuz Mahallesi'nde, 20 Kasım Pazartesi günü saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre TIR şoförü caddeden ara sokağa girdiği sırada park halindeki 7 otomobile çarptı. Şoför kazanın ardından yoluna devam etti.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen araç sahipleri TIR´ın sokağa girdiğini ve araçlara zarar vererek ilerlediğini gördü. Polis ekipleri incelemelerin ardından, olay yerinden kaçan TIR şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

"TIR'IN PLAKASI GÖRÜNMÜYOR"

Otomobili zarar gören Rıdvan Cankara, "Ayın 20´sinde sabah TIR aşağıdan Gülbahar caddesinden bütün araçlara hiç frene basmadan hasar verip gidiyor. Kamera kayıtlarında da görüntüler var. TIR´ın plakası kayıtlarda gözükmüyor.

Koçman caddesine yöneliyor. Polis şu anda araştırıyor. 7 araçta hasar var, durmamış kaçmış gitmiş. Savcılığa gidip müracaat edeceğiz. Karakola müracaat ettik. Sonuç almak için bekliyoruz" diye konuştu.