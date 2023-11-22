O anlar kamerada! TIR ara sokağa girdi çarpa çarpa gitti!
İstanbul Bağcılar'da, ara sokağa giren TIR şoförü park halindeki 7 otomobile çarparak ilerledi. TIR´ın sokağa giriş anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken otomobil sahipleri TIR şoföründen şikayetçi oldu
İstanbul'da olay, Bağcılar'da, 15 Temmuz Mahallesi'nde, 20 Kasım Pazartesi günü saat 05.00 sıralarında meydana geldi.
7 OTOMOBİLE ÇARPTI DURMADI
DHA'da yer alan habere göre TIR şoförü caddeden ara sokağa girdiği sırada park halindeki 7 otomobile çarptı. Şoför kazanın ardından yoluna devam etti.
ARAÇLARINI HASARLI GÖRDÜLER
Sabah işlerine gitmek için evlerinden çıkan otomobil sahipleri araçlarını hasarlı şekilde görünce durumu polis ekiplerine haber verdi.
TIR ŞOFÖRÜNÜN PEŞİNE DÜŞÜLDÜ
Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen araç sahipleri TIR´ın sokağa girdiğini ve araçlara zarar vererek ilerlediğini gördü. Polis ekipleri incelemelerin ardından, olay yerinden kaçan TIR şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.
"TIR'IN PLAKASI GÖRÜNMÜYOR"
Otomobili zarar gören Rıdvan Cankara, "Ayın 20´sinde sabah TIR aşağıdan Gülbahar caddesinden bütün araçlara hiç frene basmadan hasar verip gidiyor. Kamera kayıtlarında da görüntüler var. TIR´ın plakası kayıtlarda gözükmüyor.
Koçman caddesine yöneliyor. Polis şu anda araştırıyor. 7 araçta hasar var, durmamış kaçmış gitmiş. Savcılığa gidip müracaat edeceğiz. Karakola müracaat ettik. Sonuç almak için bekliyoruz" diye konuştu.