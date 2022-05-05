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Haberler Gündem Hava Durumu O ilde kar sürprizi! Lapa lapa yağdı
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O kentte lapa lapa yağan kar, kışı aratmadı

Türkiye'nin bazı kentlerini etkisi altına alan yağışlı hava Ardahan'da kar yağışına döndü. Kentte mayıs ayında lapa lapa yağan kar, il merkezini beyaza bürüdü.

O ilde kar sürprizi! Lapa lapa yağdı
O ilde kar sürprizi! Lapa lapa yağdı
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AA

Kentte sabah aralıklarla etkili olan sağanak, kara dönüştü. Lapa lapa yağan kar, il merkezini kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.

AA'da yer alan habere göre, kışı aratmayan yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. İlkbahar mevsiminin son ayında kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Vatandaşlardan Tuncer Aktürk, AA muhabirine, kış mevsiminin hala etkisini gösterdiği belirterek, "Bu yıl bilindiği gibi kış uzun sürdü. 74 yaşındayım ilk kez böyle bir manzara ile karşılaştım. 5 Mayıs'ta yağan kar beni şaşırttı. Bu da Allah'ın rahmeti, bereketi diyelim." dedi.

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