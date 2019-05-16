Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Santral Garaj Mahallesi Kent Meydanı kavşağında, dün, F.Y. (41) yönetimindeki hafif ticari araç, aniden yola fırladığı öne sürülen, mendil satan Suriyeli Taha Ceddo'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup, asfalta düşen çocuk, yaralandı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaralı çocuk tedaviye alındı.

RAHAT TAVRIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

DHA'da yer alan habere göre kaza sonrası yol ortasında yatan yaralı Taha Ceddo'nun babası Faysal Ceddo, olay yerine gelmiş, çocuğu acı içinde kıvranırken, rahat tavırlarıyla dikkat çekmişti.

ÇOCUKLARINI DÖVÜYORMUŞ

Taha Ceddo, dün gece saatlerinde, babası Faysal Ceddo tarafından hastaneden kaçırıldı. Kazanın ardından 1 gün gözaltında kalan sürücü F.Y. ise kimse şikâyetçi olmayınca ifadesi alınarak, serbest bırakıldı. Faysal Ceddo'nun, polis ekiplerince yapılan inceleme ve GBT sorgusunda, çocuklarına zorla mendil sattırdığı ve çalışmadıkları zaman dövdüğü belirlendi.

5 ÇOCUĞUNU DA ÇALIŞTIRIYOR

Ceddo'nun 5 çocuğunun bulunduğu ve hepsini farklı noktalarda çalıştırdığı öğrenildi. Polis ekipleri, yaralı oğlu Taha'yı hastaneden kaçıran Faysal Ceddo'nun yakalanması için çalışma başlattı.