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Türkiye'nin kanını donduran, aklın almadığı dehşette, 1.5 yaşındaki Eylül Miray'ın vücuduna şırıngayla çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte edilmişti. Jiletle vücuduna kesikler atılmıştı. Öz kızına bunları yapan "anne" Ezgi K. tutuklandı. İşte "O annenin" eşi Eray K.'nin savcılıkta verdiği ifadeye yine HABERTÜRK ulaştı.
"AĞZI BURNU GÖZÜ KANIYORDU"
İstanbul'da, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla ifade veren baba Eray K. (30) eşiyle 12 yıl önce evlendiklerini ve 3 çocuk sahibi olduklarını söyledi. 1.5 yaşındaki çocukları Eylül Miray'ın doğduğunda solunum yetmezliği sebebiyle birkaç gün yoğun bakımda kaldığını, daha sonra eve gittiklerinde sürekli olarak çocuklarında şikâyetlerin olduğunu anlattı. Baba Eray K., "Ağzı, burnu, gözü kanıyordu" diye ifade verdi.
"İFADESİ ALINIP SERBEST KALMIŞTI"
Yaralanmasının sebebinin ne olduğunu anlayamadıklarını anlatan baba Eray K.'nın, "Eşim daha önce çocuğa kötü davranması nedeniyle savcılığa gönderildi. İfadesi alınıp serbest kaldı. Kendisinin yapmadığını söylemişti, hakkında hiçbir şüphe bırakmadı. 'Hastaneler teşhis koyamıyor. Rastgele ilaç veriyor, bu da çocukta yaralanmalara sebep oluyor' deyip hastaneleri suçluyordu. Ben de eşimden hiçbir olumsuzluk beklemediğim için kendisine inanıyordum. Diğer çocuklarımızla ilgili bir olumsuzluk yaşanmamıştı" dediği öğrenildi.
Ezgi K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"OLAYI, DOKTOR ORTAYA ÇIKARDI"
En son küçük kızın kollarında şişlikler olunca yine hastaneye götürdüklerini söyleyen Eray K., doktorun kendisini yanına çağırıp eşinin çocuğuna eziyet ettiğini gördüklerini anlattığını ifade etti.
"ŞİKÂYETÇİYİM, BOŞANACAĞIM"
Duyduklarının üzerine eşine bir şey söylemeden onu hastaneden uzaklaştırdıklarını anlatan Eray K., "Eşim gidince 15 gün içinde çocuk iyileşmeye başladı. Taburcu oldu. Bunun üzerine eşimden şüphelenmeye başladım. Kendisine 'doktora gidip konuşalım, ne olup biteceğini anlarsın' dedim. Bu durumdan tedirgin oldu ve 9 Şubat günü kimsenin haberi yokken karakola gidip çocuğa eziyet ettiğini anlatmış. Hatta benden korktuğunu söyleyip polislerin gizlemesini istemiş. Sonradan tutuklandığını öğrendim. Eşimin böyle bir şey yapmasına anlam veremedim. Neden yaptığını anlamış değilim" diyerek eşinin psikolojik problemi olmadığını kaydetti. Şikâyetçi olan baba Eray K., Ezgi K.'ya boşanma davası açacağını da sözlerine ekledi.
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