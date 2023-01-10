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Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2023 Ocak ayı TCMB faiz kararı ne olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk toplantısı için geri sayım başladı. Piyasaları yakından ilgilendiren Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında Ocak ayı faiz kararı belli olmuş olacak. Aralık ayında bilindiği gibi Merkez Bankası faizi yüzde 9'da sabit tutmuştu. İşte 2023 Ocak ayı TCMB PPK toplantı tarihi...

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  • Ocak ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2023 TCMB faiz kararı ne olacak?

    Piyasaların gözü, Ocak ayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı kararlarında. Para Politikası Kurulu Aralık ayı, yılın son toplantısında faizi yüzde 9'da sabit tutmuştu. 2023 Ocak ayı yeni yılın ilk toplantısında Merkez Bankası faiz kararı ve toplantı tarihleri merak konusu oldu. Peki, "Ocak ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2023 TCMB faiz kararı ne olacak?" İşte TCMB 2023 Ocak ayı PPK faiz toplantı tarihi...
  • Ocak ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2023 TCMB faiz kararı ne olacak?

    ARALIK AYI KARARI NE OLMUŞTU?

    Aralık ayı faiz kararı 22 Aralık 2022 Perşembe günü açıklandı. Karar aynı gün saat 14:00’te duyuruldu. TCMB son kararında kasım ayı faiz kararını yüzde 9 yapmış ve faizi 150 baz puan indirmişti. Aralık ayı kararında ise Merkez Bankası faizi yüzde 9'da sabit tuttu. TCMB'nin aralık kararı faizin sabit tutulması yönünde oldu.

     
  • Ocak ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2023 TCMB faiz kararı ne olacak?

    OCAK 2023 FAİZ KARARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

    TCMB'nin PPK takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre ocak ayı kararı 19 Ocak 2023 Perşembe günü saat 14.00'te duyurulacak.

     
  • Ocak ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2023 TCMB faiz kararı ne olacak?

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ 2023 

    19 Ocak 2023

     

    23 Şubat 2023

     

    23 Mart 2023

     

    27 Nisan 2023

     

     
  • Ocak ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2023 TCMB faiz kararı ne olacak?

    25 Mayıs 2023

     

    22 Haziran 2023

     

    20 Temmuz 2023

     

    24 Ağustos 2023

     

    21 Eylül 2023

     

     
  • Ocak ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2023 TCMB faiz kararı ne olacak?

    26 Ekim 2023

     

    23 Kasım 2023

     

    21 Aralık 2023

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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