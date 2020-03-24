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Tarım-GFE (2015=100),2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,99 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,36 artış gösterdi.



Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi %0,83, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi %2,82 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi %8,96, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi %9,19 artış gösterdi.

Tarım-GFE yıllık değişim oranı (%),Ocak 2020

ALT GRUPLARDAN YILLIK EN FAZLA AZALIŞ YÜZDE 2.68 İLE GÜBRE VE TORAK GELİŞTİRİCİLERDE OLDU



Bir önceki yılın aynı ayına göre en düşük artış sırasıyla %0,60 ile veteriner harcamaları, %0,65 ile tarımsal ilaçlar alt gruplarında oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış %9,58 ile malzemeler, %13,56 ile enerji ve yağlar ve %15,82 ile tohum ve dikim materyali alt gruplarında gerçekleşti.

Alt gruplara göre Tarım-GFE yıllık değişim oranı (%),Ocak 2020



ALT GRUPLARDAN AYLIK EN FAZLA AZALIŞ YÜZDE 1.84 İLE GÜBRE VE TOPRAK GELİŞTİRİCİLERDE OLDU



Alt gruplar itibariyle bir önceki aya göre diğer bir azalış %0,24 ile tarımsal ilaçlar alt grubunda oldu. 2020 Ocak ayında bir önceki aya göre en az artış %0,17 veteriner harcamaları, %0,52 ile enerji ve yağlar alt gruplarında gerçekleşti. Bir önceki aya göre en fazla artış ise %1,35 hayvan yemi, %1,45 ile tohum ve dikim materyali ve %2,13 ile malzemeler alt gruplarında oldu.

Alt gruplara göre Tarım-GFE aylık değişim oranı (%),Ocak 2020

