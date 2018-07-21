1999 yılında yazmış olduğu Efendi Dayının Kozalakları kitabı ile edebiyat dünyasına giren Metin Savaş, Balıkesir’de bakkallık yaparken göndermiş olduğu roman yarışmasında birincilik ödülü alınca hayatının değiştiğini söyledi. 2000 yılında bugüne kadar yazmış olduğu romanlardan Zemheri Kuyusu 2005 yılında Türkiye Yazarlar Birliğince en iyi roman seçildi. 2012 yılında Erlik romanı ESKADER ödülü ve 2014 yılında Türk Ocakları Ayvaz Gökdemir ödülünü aldı. Metin Savaş, Türkiye’de yayın yapan yaklaşık 25 edebiyat dergisine düzenli şekilde makale yazıyor.

İhlas Haber Ajansına konuşan Metin Savaş, “Balıkesir'liyim. Balıkesir'in yetiştirdiği bir yazarım. Bugüne kadar 12 kitabım yayınladı. 10 tanesi roman. Bir tanesi Nihal Atsız’ın Ruh Adamı hakkında yazmış olduğum çözümleme. Diğeri de dergilerde yazmış olduğum 99 yazıdan oluşan bir kitap.

İlk romanım 2000 yılında yayınlandı. İstanbul’da bir yarışmaya katılmıştım. Efendi Dayının Kozalakları, yarışmada birinci olunca basıldı. 2. romanım pek ilgi görmedi. 3. romanım asıl ilgi gören romanımdır, adı da Zemheri Kuyusu. Bu roman sayesinde adım duyulmaya başladı. En çok okunan, en çok basılan romandır. Bu roman sayesinde adım duyuldu ve pek çok kapı bana açıldı. Böylelikle edebiyat camiasına yazarlığa gerçek manada girmiş olduk. Tabii bundan sonra arka arkaya başka romanlarım da çıkmaya başladı. Başka ödüller de gelmeye başladı. Erlik adında bir romanıma da 2012 yılında ESKADER (Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği) tarafından yılın en iyi romanı ödülü verildi. Onun haricinde başka ödüllerim de var" şeklinde konuştu.

Romanlarında Balıkesir ve Balıkesirlileri muhakkak kullandığını belirten Savaş, "Romanlarımdan bazılarında Balıkesir var. Bazı romanlarımda İstanbul var. Fakat roman İstanbul’da geçiyorsa roman kahramanlarım muhakkak Balıkesirli oluyor. Romanlarımda Balıkesir’in mekanlarını anlattığım için, başka şehirlere yaşayan okurlarım merak edip Balıkesir’e geliyor. Hem beni de ziyaret ediyorlar. Meselâ Zağnos Paşa Camii'nin tepesinde mermerden bir saat var. Bu saati Balıkesirliler bile bilmiyor, görmüyorlar. Çünkü caminin önündeki ağaçlar saati kapatıyor. Romanımı okuyanlar fark ediyor. Caminin önüne geliyorlar ağaçların arasından saati görmeye çalışıyorlar. Ben bile yıllar sonra fark ettim. Daha sonra romanlarımda o saati kullandım. Böylelikle Balıkesir’i de tanıtmış oluyorum. Türkiye'nin birçok yerinden hatta gazeteciler, okurlar Balıkesir’e gelerek, romanlarımın mekânlarını fotoğraflıyorlar. Birçok dergi ve ulusal gazetede bunların haberleri yapıldı. Biz buna edebiyat turizmi diyoruz. Edebiyatın gücü buradadır. Balıkesir’i tanıtıyoruz. Romanlarımda Balıkesir çarşısı, Saat Kulesi, Zağnos Paşa Camii, tren garını mekân olarak tasvir ediyorum. Balıkesir esnafından bahsediyorum. Meşhur dükkânlarından bahsediyorum" dedi.

"Romanlarım üniversitelerde tez konusu oldu"

Yazar Metin Savaş romanlarının üniversitelerde yüksek lisans tezi olarak incelendiğini belirterek, "Her sene kitap fuarlarına katılıyorum. Bağlı olduğum yayın evi fuarlara gönderiyor. Geçen sene 9 kitap fuarına katıldım. Üniversitelere gidiyorum. Üniversiteler davet ediyor. Öğrenciler ile edebiyat üzerine konuşmalar yapıyoruz. Öğrenci toplulukları davet ediyor. Benim romanlarım üniversitelerde tez konusu olarak işleniyor. Marmara Üniversitesinde ve Antalya Akdeniz Üniversitesinde 2 öğrenci romanlarım üzerine tez hazırladı. Akdeniz Üniversitesinde romanımı tez haline getiren öğrencinin tez savunmasına üye olarak katıldım. Türkiye’de ilk kez bir tez savunmasına kitabın yazarının da katıldığı söyleniyor" dedi.