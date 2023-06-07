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OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 2,7'ye ve Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini de yüzde 2,8'den yüzde 3,6'ya yükseltti

OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
AA

OECD'nin "Haziran Ayı Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı.

Küresel ekonominin bir dönemeçten geçtiğinin vurgulandığı raporda, küresel ekonominin sürdürülebilir büyümeye ulaşmasının "uzun bir yol" ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuldu.

Düşen enerji fiyatlarının, gerileyen enflasyon oranlarının, arz dar boğazlarının hafifletilmesinin, Çin ekonomisinin Kovid-19 sonrası yeniden açılmasının ve güçlü istihdamın ekonomik toparlanmaya katkıda bulunduğuna yer verilen raporda, bunun yanında söz konusu toparlanmanın geçmiş yıllara göre zayıf olacağına işaret edildi.

OECD raporunda, enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyonun beklenenden daha yüksek olduğu ve yüksek faiz oranlarının, özellikle emlak ve finans piyasalarında giderek hissedildiği belirtildi.

Hükümetlerin destekleyici mali politikalarının, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının şoklarına karşı küresel ekonomiyi desteklemede hayati rol oynadığı vurgulanan raporda, bugün çoğu ülkenin daha yüksek bütçe açıkları ve daha yüksek kamu borcu ile karşı karşıya kaldığı aktarıldı.

Raporda, yatırımcıların riskleri yeniden değerlendirdikçe ve kredi alma koşulları sıkılaştıkça bazı finansal piyasalarda stres belirtilerinin görülmeye başlandığı kaydedildi.

2023-2024 ÖNGÖRÜLERİ

Raporda, OECD'nin 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerine de yer verildi.

"Mart 2023" raporunda, yüzde 2,6 olarak açıklanan 2023 küresel reel ekonomik büyüme tahmini, son raporda, enflasyonun düşmesi ve Çin'in Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırması nedeniyle yüzde 2,7'ye yükseltildi. Büyüme tahmini, 2024 için yüzde 2,9 olarak korundu.

Martta bu yıl için yüzde 2,8 olarak açıklanan Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahmini, bugün yayımlanan raporda yüzde 3,6'ya yükseltildi. İç talebin Türkiye'nin ekonomik büyümesinin ana itici gücü olmaya devam edeceği belirtildi. Türkiye ekonomisinin 2024'e ilişkin büyüme tahmini de yüzde 3,8'den yüzde 3,7'ye çekildi.

Raporda, Türkiye'de enflasyonun bu yıl yüzde 44,8, gelecek yıl yüzde 40,8 olacağı, işsizlik oranının bu yıl yüzde 10 ve gelecek yıl yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüsüne yer verildi.

OECD, ABD ekonomisi ve Çin ekonomisi için 2023 büyüme tahminini 0,1 puan artırarak sırasıyla yüzde 1,6 ve yüzde 5,4'e yükseltti.

Örgütün Almanya için görünümü keskin bir şekilde düşürmesi dikkati çekti. Almanya için büyüme beklentisi yüzde 0,3'den "sıfır büyümeye" düşürüldü.

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