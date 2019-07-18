82. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın yaptığı açıklama ile cevap buldu. ÖGG 2019 eğitim ve sınav takvimi de Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alıyor. İşte ÖGG sınav sonuçlarına dair detaylar...

ÖGG 82. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi 82. Temel Eğitim ve 58. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran'da yapılan ÖGG 82. dönem sınavının sonuçları 19 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

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ÖGG 82. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

ÖGG 82. temel eğitim sınavı ve 58. yenileme eğitimi sınavı için 30 Haziran'da adaylar ter dökmüştü. Sınavlarda çıkan soru ve doğru cevaplar ise 3 Haziran 2019'da adayların erişimine açılmıştı.

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ÖGG SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden de ilan edilecektir.

Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

ÖGG - ÖZEL GÜVENLİK 2019 SINAV TAKVİMİ