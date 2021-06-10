Oğlan Bizim Kız Bizim filmi oyuncuları kimler? Oğlan Bizim Kız Bizim filmi konusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Emre ve Zeynep arasında yaşanan romantik komedi türündeki film ile ilgili detaylar haberimizde...

OĞLAN BİZİM KIZ BİZİM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini ve senaristliğini Semra Dündar'ın üstlendiği film romantik komedi türünde bir gençlik filmi olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin sevilen genç yıldızlarını bir araya getiren yapımın başrollerini Aras Aydın, Melis Babadağ, Bala Atabek ve Şahangiller olarak tanınan internet fenomeni Emrah Şahan üsteniyor.

OĞLAN BİZİM KIZ BİZİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

İstanbul’da yaşayan oto tamircisi Emre ve düğün organizatörü Zeynep'in hiçbir ortak noktası yoktur. Hatta birbirlerini bile tanımamaktadırlar. Ancak ikisi de radyo çekilişinden Antalya tatili kazanır ve yanlarını birer arkadaşlarını alarak tatile giderler. Bu tatilde ikisi de kendilerini hem komik hem de eğlenceli olaylar zincirinin içinde bulurlar.