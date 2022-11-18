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Haberler Gündem Oğlu Emine Halıcı'nın cenazesini almaya giden anne Emine Halıcı trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler
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Oğlu Emine Halıcı'nın cenazesini almaya giden anne Emine Halıcı trafik kazasında hayatını kaybetti

Oğlu Onur Halıcı'nın cenazesini almak için Ordu'dan yola çıkan Emine Halıcı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti

Oğlu Emine Halıcı'nın cenazesini almaya giden anne Emine Halıcı trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler
Oğlunun cenazesine giderken can verdi
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DHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Hayrettin Aktaş (52) ile hayatını kaybeden Emine Halıcı'nın (56), dün Muğla´nın Menteşe ilçesinde ölü olarak bulunan oğlu Onur Halıcı´nın (27) cenazesini almaya gittiği öğrenildi.

ORDU'DAN OĞLUNUN CENAZESİNİ ALMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞTI


Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada Hayrettin Aktaş ile Emine Halıcı yaşamını yitirirken, 1'i ağır 6 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Emine Halıcı´nın, dün Muğla´nın Menteşe ilçesinde doğalgaz borusuna asılı halde ölü olarak bulunan Onur Halıcı´nın annesi olduğu öğrenildi. Emine Halıcı'nın beraberinde yakınlarıyla birlikte oğlunun cenazesini almak üzere Ordu´dan yola çıktıkları öğrenildi.

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