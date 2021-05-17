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Show Haber'den Oya Nur Kaya'nın haberine göre Rümeysa Hanım aşık olduğu adamla 1,5 yıl önce dünya evine gerdi. Ancak iddiasına göre yüzü bir gün olsun gülmedi. Çünkü kayınvalidesi bu evliliğin sonlanmasını istedi.

ANNE İLE OĞUL BİR OLDU

Aileyi karakolluk eden olay iftar yemeğinde yaşandı. İddiaya göre kayınvalide geliniyle yalnız kalınca korkunç bir plan hazırladı. Gelinine zorla uyku ilaçları içirdi. O kargaşada kocası da annesiyle bir oldu.

KENDİNİ SOKAKTA BULDU

İddialara göre kocası ile annesi Rümeysa'yı dışarı atarak, kapı kilitlerini değiştirip, altınlarına el koydular. "Altınlarım çalındı, sokağa atıldım" diyen kadın şikayetçi oldu. Show Haber, iddiaların hedefindeki aileyi aradı ama telefonu açan olmadı.