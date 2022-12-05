Oğlu ile ilaç almaya giden kadına kan donduran saldırı!

Tutuklanan Kazım Durmuş

"KİMSE YARDIMCI OLMADI"

Büşra P., ise olay gecesini şöyle anlattı: "Oğlumla birlikte Çarşamba Caddesi'nde bulunan nöbetçi eczaneye gittim. Çıktıktan sonra çok yakın bir yerden bir araç beni takip etmeye başladı. 6 yaşındaki oğlumu arada bir kucağıma aldım. Elinde poşetler vardı. Araçla takip edilmemden dolayı bağırdım. Kimse bana yardımcı olmadı. Daha sonra annem telefonla aradı. Ona söyledim. Yanıma gelince, durumu fark edince bayıldı. Sanık aracından bana sözlü tacizde bulunup hakaret ederek, `Bu saatte burada ne işiniz var´ dedi." Olaydan sonra tedavi gördüğünü belirten Büşra P., 20 bin lira tedavi masrafının olduğunu söyledi.

10 YIL 4 AY HAPİS

Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda Kazım Durmuş'a `öldürmeye teşebbüs, hakaret, cinsel taciz´ suçlarından toplam 10 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.