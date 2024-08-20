Öğrenci evleri cep yakıyor!

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt süreci devam ederken, şehir dışına gidecek öğrenciler ve aileleri için gözler barınma masraflarında. Diğer yandan, halihazırda üniversitede okuyan öğrenciler de kalan yılları için kiralık ev arayışında. Peki, öğrenci kentlerinde konut kiraları geçen yıla kıyasla nasıl değişti?

Endeksa, kayıt dönemi öncesinde Türkiye’de en fazla öğrenci bulunan 10 ildeki kiralık konut değerlerini inceledi. Endeksa verilerine göre, Temmuz 2024’te bu kentlerin çoğunda kiralar, yıllık olarak enflasyona kıyasla daha az arttı. Diğer bir deyişle, nominal olarak yükselse de enflasyon etkisi dikkate alındığında kira bedelleri reel olarak düşüş gösterdi.

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Öğrenci yoğun kentlerde kiraların yıllık değişim oranları şu şekilde:

EN YÜKSEK ORTALAMA KİRA İSTANBUL'DA

Son yıllarda öğrencilerin üniversite seçerken hayat pahalılığı nedeniyle büyük çekince yaşadığı İstanbul, buna rağmen hala en fazla öğrenci nüfusunu barındıran ikinci şehir konumunda. Temmuz 2024 itibarıyla İstanbul’daki kiralar geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak %46 artış gösterdi. Ancak veriler enflasyondan arındırıldığında, kiralarda reel olarak %13 düşüş gözlemleniyor. Buna rağmen, Endeksa’nın incelediği 11 kent arasında en yüksek ortalama kira bedeli İstanbul’da. Mega şehirde ortalama birim kira 234 TL/m2, ortalama kira ise 23 bin 373 TL seviyesinde.

ÖĞRENCİ KENTİ ESKİŞEHİR'DE ORTALAMA KİRA 15 BİN TL

3 adet devlet üniversitesi bulunan ve “öğrenci kenti” olarak anılan Eskişehir, aynı zamanda Türkiye’de kayıtlı üniversite öğrencilerinin en fazla olduğu şehir. Eskişehir’de kiralar Temmuz 2024 itibarıyla yıllık bazda nominal olarak %69 artarken, enflasyon dikkate alındığında reel artış %1ile sınırlı kalıyor. Öğrenci kentinde ortalama birim kira 161 TL/m2, ortalama kira bedeli ise 15 bin 98 TL.