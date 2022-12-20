Öğrenci servisini devrilmesin diye halatlarla çektiler!

DHA'nın haberien göre, öğrenciler araçtan indi, çevredekiler ise devrilmemesi için minibüsü elleriyle tutup, halatlarla çekti.

Bir tarafı yolun asfalt kısmında, diğer tarafı da toprak bölümde kalan minibüsteki öğrenciler, araçtan indirildi. Çevredekiler ve sürücü, toprak alana devrilmemesi için minibüsü elleriyle tutarak, halatlarla çekti. Bölge halkı, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, minibüsü çekip yola çıkardı.