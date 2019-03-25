Öğrencilere 168 milyon ders kitabı ücretsiz dağıtıldı

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Milli Eğitim Bakanlığınca ( MEB),2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine toplam 168 milyon 192 bin 641 ders kitabı ücretsiz olarak dağıtıldı.
AA muhabirinin MEB verilerinden derlediği bilgilere göre; Milli Eğitim Bakanlığınca, 2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren Türkiye genelinde tüm resmi ilköğretim öğrencilerinin kitaplarının ücretsiz verilmesine ilişkin Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı Projesi başlatıldı.
Bakanlığın bu çalışmasına 2006-2007 eğitim-öğretim yılından itibaren resmi ortaöğretim, 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren açık öğretim okulu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında ise özel ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin kitapları da dahil edildi.
Bu kapsamda, yurt dışında yaşayan Türk çocukları ve yurt dışında bulunan Türk okulları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti okullarının ders kitapları da Bakanlık tarafından ücretsiz olarak veriliyor.
Milli Eğitim Bakanlığınca 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde ücretsiz ders kitabı dağıtımı kapsamında, ilköğretim öğrencilerinin 93 milyon 228 bin 766 ders kitabı için 483 milyon 603 bin 839 lira 88 kuruş ödendi.
Öte yandan ortaöğretim öğrencilerinin 74 milyon 963 bin 875 ders kitabı için 403 milyon 129 bin 132 lira ödeme yapıldı.
Bu kapsamda, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için toplam 168 milyon 192 bin 641 ders kitabı dağıtıldı ve 886 milyon 732 bin 973 lira ödendi.
Öte yandan, 2003 yılından bu yana ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine toplam 2 milyar 850 milyon 288 bin 456 ders kitabı dağıtıldı.
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