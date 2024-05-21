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        Haberler Bilgi Öğretmen atama başvuru ekranı 2024: MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması nereden yapılır, başvuru tarihleri ve kontenjanları

        MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuru ekranı açıldı! Öğretmen ataması başvuruları ne zaman bitiyor?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanacak 20 bin sözleşmeli öğretmen için başvurular başladı. Çevrim içi alınacak başvurular sonrası adayları bir de sözlü sınav bekliyor olacak; atanma sonucu KPSS puan durumu ve sözlü sınav başarısına göre belirlenecek. İşte, MEB sözleşmeli öğretmen başvuru ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 08:28 Güncelleme: 21.05.2024 - 08:28
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        Milli Eğitim Bakanlığı, 87 farklı branşta atanmak üzere 20 bin sözleşmeli öğretmen alıyor. Adayların başvurusunun kabul edilmesi için KPSS'den en az 50 puan alması gerekiyor. 20 Mayıs itibarıyla öğretmen atamaları için başvurular başladı. İşte, öğretmen ataması başvuru ekranı ve sözlü sınav tarihleri...

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        ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusunun başvuru tarihlerini resmi internet sitesinden duyurdu. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

        31 Mayıs 2024 tarihinde başvuru sistemi 16.00'ya kadar açık olacak.

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        ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV TARİHİ

        Başvuru sonuçları ve sınav merkezleri 10 Haziran günü adaylara sunulacak. Öğretmen ataması için sözlü sınav süreci ise 1 Temmuz 2024'te başlayacak.

        Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya dair ayrıntılar ise sözlü sınav sonuçlarının ardından duyurulacak.

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        20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI NASIL YAPILACAK?

        14 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete kararına göre; sözleşmeli öğretmen atamaları iki aşama şeklinde olacak. Karar için Resmi Gazete'de şöyle deniyor;

        MADDE 1- 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

        “Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50’si alınarak belirlenir.”

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        MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınav” ibaresinden sonra gelmek üzere “başarı” ibaresi eklenmiştir.

        MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

        MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

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        MEB 20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU EKRANI

        20-31 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak sözleşmeli öğretmen ilanına başvurmak için aşağıdaki linkten direkt başvuru ekranına erişebilirsiniz.

        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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