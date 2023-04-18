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Öğretmen atama sonuçları açıklanıyor! MEB 45 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları sorgulama ekranı

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için gözler MEB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Öğretmen atama mülakatları 7 ila 16 Nisan günleri arasında gerçekleştirildi. Sınıf öğretmenliği için 7 bin 878, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlak bilgisi alanı için ise 2 bin 604 kontenjanın belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı 45 bin öğretmen atama mülakat sonuçları tarihini açıklamış ve bugüne işaret etmişti. İşte 2023 e-Devlet sözleşmeli öğretmen atama mülakat sonuçları sorgulama ekranı...

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  • ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 | MEB 45 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı, 7-16 Nisan tarihlerinde mülakatı gerçekleştirilen adayların gündeminde yer alıyor. MEB 45 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 18 Nisan Salı günü açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamasının ardından adaylar, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulamalarını Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı üzerinden e-Devlet şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile gerçekleştirebilecek. Atama tercihleri 2-6 Mayıs günlerinde alınacak ve adaylar 1 Eylül tarihi itibarıyla göreve başlayacak. İşte 2023 MEB 45 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı...
  • ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 | MEB 45 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

    ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKATLARI TAMAMLANDI!

    Öğretmen atama mülakatları 16 Nisan 2023 Pazar günü sona erdi.
  • ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 | MEB 45 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

    ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    45 bin öğretmen atama mülakat sonuçları 18 Nisan 2023 Salı günü adayların erişimine açılacak.

    Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı
  • ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 | MEB 45 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

    KONTENJAN DAĞILIMI BELLİ OLDU!

    45 bin sözleşmeli öğretmen alımı kontenjan v ebraş dağılımı belli oldu.Ssınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.
  • ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 | MEB 45 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

    2023 MEB ATAMA TAKVİMİ

    Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

    Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

    Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

    Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

    Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

    Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023
  • ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 | MEB 45 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023

    Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023

    Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren
  • ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 | MEB 45 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETEMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında yapıladı, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanıyor.

    Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.

    Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.
  • ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 | MEB 45 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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