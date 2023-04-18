KONTENJAN DAĞILIMI BELLİ OLDU!

45 bin sözleşmeli öğretmen alımı kontenjan v ebraş dağılımı belli oldu.Ssınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.