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Öğretmen atama tercihleri başlıyor! İşte e-Devlet başvuru ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruya göre MEB 45 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları 2 Mayıs itibarıyla başlıyor. 27 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında alınan ön başvuruların ardından sözlü mülakatlar ise 7 - 16 Nisan günleri arasında gerçekleştirildi. Adaylar 18 Nisan'da sözlü mülakat sonuçların erişti. MEB tarafından açıklanan takvime göre 2-6 Mayıs günleri arasında alınan öğretmen atama tercihleri başvuru sonuçları ise 8 Mayıs'ta açıklanacak. Tercih başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştiren adaylar, atamalarının tamamlanmasının ardından 1 Eylül'de göreve başlayacaklar. İşte e-Devlet 2023 öğretmen atama tercih başvuru ekranı ve kontenjan dağılımı hakkında merak edilenler...

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  • ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH BAŞVURU EKRANI 2023 | 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri e-devlet başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, branş ve kontenjan dağılımı nasıl?

    Öğretmen atama tercih başvuru ekranı, 45 bin öğretmenin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 45 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 2 Mayıs Salı günü itibarıyla başlıyor. Öğretmenlik atama tercih başvuruları 6 Mayıs'a kadar alınacak ve sonuçları ise 8 Mayıs tarihinde açıklanacak. 45 bin öğretmen atama tercih başvurulaı e-Devlet ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. İşte 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih başvuru ekranı, başvuru şartları ve kontenjan dağılımı...
  • ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH BAŞVURU EKRANI 2023 | 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri e-devlet başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, branş ve kontenjan dağılımı nasıl?

    ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ BAŞLIYOR?

    Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayımlanan 2023 sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi sonrasında, tercih tarihleri belli oldu.

    MEB öğretmen atama takvimine göre; Adayların atama tercihleri 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları 8 Mayıs'ta duyurulacak. Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.
  • ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH BAŞVURU EKRANI 2023 | 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri e-devlet başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, branş ve kontenjan dağılımı nasıl?

    ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Öğretmen atama tercih başvuruları 2 Mayıs Salı günü itibarıyla başlıyor. Adaylar 6 Mayıs'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecekler. 

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
  • ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH BAŞVURU EKRANI 2023 | 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri e-devlet başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, branş ve kontenjan dağılımı nasıl?

    45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI

    Milli Eğitim Bakanı Özer, "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı." ifadelerini kullandı.
  • ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH BAŞVURU EKRANI 2023 | 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri e-devlet başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, branş ve kontenjan dağılımı nasıl?

    2023 MEB ATAMA TAKVİMİ

    Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

    Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

    Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

    Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

    Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

    Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023
  • ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH BAŞVURU EKRANI 2023 | 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri e-devlet başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, branş ve kontenjan dağılımı nasıl?

    Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023,

    Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023,

    Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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