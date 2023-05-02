Öğretmen atama tercih başvuru ekranı, 45 bin öğretmenin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 45 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 2 Mayıs Salı günü itibarıyla başlıyor. Öğretmenlik atama tercih başvuruları 6 Mayıs'a kadar alınacak ve sonuçları ise 8 Mayıs tarihinde açıklanacak. 45 bin öğretmen atama tercih başvurulaı e-Devlet ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. İşte 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih başvuru ekranı, başvuru şartları ve kontenjan dağılımı...