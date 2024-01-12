Haberler Gündem Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Bakan Tekin'den önemli açıklama geldi: Mutlaka olacak! İşte öğretmen atama takvimi

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Bakan Tekin'den önemli açıklama geldi! Öğretmen ataması takvimi Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan son açıklamanın ardından yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Bakan Tekin'in "Mutlaka olacak!" dediği atama takvimiyle ilgili detaylar yakından araştırılıyor. Peki, 2024'te öğretmen atamaları ne zaman başlayacak? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı... Habertürk Giriş: 12.01.2024 - 13:44 Güncelleme: 12.01.2024 - 13:44 facebook

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Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmen adayları merak içerisinde atmaların ne zaman yapılacağını ayrıca da öğretmen atmaları için tercihlerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Hemen belirtelim ki Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den önemli açıklama geldi. Bakan Tekin yaptığı açıklamada 2024 yılı için atma yapılacağını kast ederek "Mutlaka olacak!" dedi. Peki, 2024'te öğretmen atamaları ne zaman olacak? İşte merak edilen detaylar...

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ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK? Öğretmen atamalarıyla ilgili geçtiğimiz Aralık ayının son haftasında Bakan Yusuf Tekin'den açıklama geldi. İşte Tekin'in açıklaması: 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız.