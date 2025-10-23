Öğretmene tokat atan veli tutuklandı

Antalya'da Şehit Coşkun Nazilli İlkokulunda görev yapan öğretmen Z.Ö, dün nöbet görevi sırasında ikinci sınıf öğrencisi bir çocuktan bahçeye çıkmasını istedi.

Öğrencinin kolundan tutarak bahçeye çıkmasını istediği sırada okulda bulunan öğrenci velisi M.Ç. duruma müdahale etti. Sözlü tartışmanın ardından veli, öğretmene tokat attı.

Okul yönetiminin ihbarıyla gelen polis ekibi, darp raporu alan öğretmenin şikayeti üzerine veliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay, okuldaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Öğretmenin avukatı Bihter Gönültaş, Eğitim-İş Sendikasının Alanya Temsilciliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmenin bir veli tarafından görevi başında fiziksel şiddete uğramasının eğitim ortamında hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini söyledi.

Velinin dün tutuklandığını anımsatan Gönültaş, "Bu gelişmenin hemen ardından olayın kamuoyundaki yansımalarını manipüle etmek amacıyla bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, müvekkilimizin kimliği açık biçimde paylaşılmış, kendisinin öğrenciye şiddet uyguladığı yönünde asılsız, gerçeğe aykırı ve tamamen mesnetsiz iddialar yayılmıştır." dedi.