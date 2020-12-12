Tüm dünyanın merakla beklediği korona virüs aşısında sona yaklaşıldı. Tüm dünyada aşı çalışmaları başlarken ülkemizde de aşı çalışmaları hızlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşıların ne zaman başlayacağını açıkladı ve kimlerin aşılarda önceliği olduğunu duyurdu. Peki, öğretmenler aşı olacak mı? Aşı ne zaman yapılacak? İşte son açıklamalar...

ÖĞRETMENLER AŞI OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında gündeme dair soruları yanıtladı. Aşılanma sürecinde ikinci sırada toplumla teması olanlar arasına öğretmenlerin de alınmasıyla ilgili görüşlerin sorulması üzerine Selçuk, bu konuda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu ile istişarelerinin olduğunu ve bir ön mutabakatın bulunduğunu dile getirdi. Selçuk, yapılan çalışmaların sonuçları ve kabine toplantısındaki değerlendirmeler sonucunda konunun açıklığa kavuşacağının altını çizdi.

AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısında ilk aşının vurulacağı tarihe değindi. Koca, "Aşı daha önce 11 Aralık'tan sonra gelecek demiştim. Zannediyorum 3-4 gün içerisinde aşı ülkemize gelebilir. Bütün izinleri alınmış oldu. Geldikten sonra da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda iki hafta güvenlik testleri yapıldıktan sonra kullanıma geçilmiş olacak. Bu iki haftalık testten geçmeden izin vermiyoruz. Ay sonu itibarıyla sağlık çalışanlarımızdan başlamış olacağız. Önümüzdeki günlerde 20 milyon dozun ilk 3 milyonu gelmiş olacak." ifadesinde bulundu.

AŞI TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili detayları şöyle duyurdu:

Hamileler ve 18 yaş altı için şu an düşünülmüyor. Ama 18 yaş altı için de Çin'de çalışma devam ediyor. 18 yaş altı için uygulamaların sonuçları haziran ayına kadar çıkmış olacak.

Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz. Daha çok vatandaşımızı ikna ederek kitlesel aşılamayı yaygın yapma hedefindeyiz. Süreçte vatandaşımıza aşının güvenilirliği ve etkinliği net izah edilirse, ben birçok kimsenin bu noktada farklı yaklaşacağına inanıyorum.