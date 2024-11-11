Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.244,30 %0,65
        DOLAR 34,3647 %-0,02
        EURO 36,7585 %-0,20
        GRAM ALTIN 2.950,07 %-0,62
        FAİZ 44,00 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 34,60 %0,11
        BITCOIN 81.529,00 %2,00
        GBP/TRY 44,3304 %-0,15
        EUR/USD 1,0687 %-0,29
        BRENT 74,05 %0,24
        ÇEYREK ALTIN 4.823,33 %-0,62
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim - İş-Yaşam Haberleri

        Öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 24-30 Kasım tarihleri arasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve anahat trenlerinde tam bilet ücreti üzerinden öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Öğretmenler Haftası için sunulan yüzde 50 indirimden ise bugüne kadar 50 bin 764 öğretmenimiz faydalandı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 10:51 Güncelleme: 11.11.2024 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Öğretmenler Günü’ne özel olarak öğretmenlere yüzde 50 indirim yapılacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “24-30 Kasım tarihleri arasında bilet alımlarında geçerli olacak kampanya kapsamında öğretmenler, YHT ve anahat trenlerinde biletlerini yarı fiyatına alabilecek” ifadelerini kullandı.

        İLK 10 AYDA 547 BİN 324 ÖĞRETMEN İNDİRİMLİ SEYAHAT ETTİ

        Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ’nin öğretmenlere yıl boyunca yüzde 15 indirim sağladığını anımsatarak “2017-2024 yılları arasında YHT, anahat ve bölgesel trenlerde öğretmen indiriminden 3 milyon 57 bin 447 öğretmenimiz faydalandı. 2024’ün ilk 10 ayında ise 547 bin 324 öğretmenimiz indirimli seyahat ederken Öğretmenler Haftası için özel olarak sunulan yüzde 50 indirimden ise uygulamanın başladığı 2013 yılından bugüne kadar 50 bin 764 öğretmenimiz faydalandı" şeklinde konuştu.

        ÇALIŞAN TÜM ÖĞRETMENLERİ KAPSIYOR

        Bakan Uraloğlu, “Bu uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan müdür ve müdür yardımcıları dâhil olmak üzere tüm öğretmenler, uygulama ve araştırma merkezleri dâhil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler faydalanacak” diye konuştu.

        İNDİRİMLİ BİLETLER KOLAYCA TEMİN EDİLEBİLECEK

        Bakan Uraloğlu, indirim uygulamasından faydalanabilmek için öğretmen kimlik belgelerinin ibraz edilmesinin yeterli olacağını belirterek, “24-30 Kasım tarihleri arasında alınacak YHT ile anahat trenlerinde geçerli olan kampanya biletlerinin satışı tüm TCDD Taşımacılık AŞ gişeleri, internet, mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve acentelerden yapılacak” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
        CHP'li 81 il başkanından erken seçim çağrısı, Özel'e destek mesajı
        CHP'li 81 il başkanından erken seçim çağrısı, Özel'e destek mesajı
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        "Bu ligin çok üzerinde"
        "Bu ligin çok üzerinde"
        Başına demir duba fırlattı!
        Başına demir duba fırlattı!
        Marmaray'da kavga
        Marmaray'da kavga
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        2 kişi can vermişti! Helin hastaneye gidiyormuş!
        2 kişi can vermişti! Helin hastaneye gidiyormuş!
        "Şampiyonluk mucizelere bağlı"
        "Şampiyonluk mucizelere bağlı"
        Ölüdeniz’de yemek yiyen İngiliz genç, tepesine inen yamaç paraşütüyle ağır yaralandı
        Ölüdeniz’de yemek yiyen İngiliz genç, tepesine inen yamaç paraşütüyle ağır yaralandı
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        Ters yönde gidip ambulansa yol vermemişti! İşte kesilen ceza!
        Ters yönde gidip ambulansa yol vermemişti! İşte kesilen ceza!
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        19 katlı dev canavar bina görenleri şaşkına uğratıyor!
        19 katlı dev canavar bina görenleri şaşkına uğratıyor!
        SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı
        SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı