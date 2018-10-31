Öğlen saatlerinde geldikleri AVM’de alışveriş turuna çıkan Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti, el ele mağazaları gezip bol bol kışlık alışveriş yaptı.

Cadde'nin haberine göre, Oğuzhan Koç, "Filmimiz 2 milyon izleyiciye yaklaştı. Herkesten çok güzel tepkiler alıyoruz. Umarım filmin üçüncüsünü çekmekte nasip olur ama bunu bana değil, İbrahim'e (Büyükak) sorun” dedi.

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