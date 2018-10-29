‘Yol Arkadaşım 2’nin senaristi ve başrol oyuncusu İbrahim Büyükak, filmi için bu kez muhabirlik de yaptı. Büyükak, komedi türündeki 'Yol Arkadaşım 2'nin İstanbul'daki bir gösterimi sonrasında sinema salonundan çıkan izleyicilere film hakkında sorular sordu.

İbrahim Büyükak, izleyicilerin bazılarından 'Yol Arkadaşım 2'yi ikinci, hatta üçüncü kez izlediklerini öğrenince oldukça mutlu oldu. Büyükak, bunun üzerine rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile birlikte filmin şarkısını seslendirdi.

İbrahim Büyükak, izleyicilerin beğenisini ilk ağızdan öğrenmenin kendisine moral ve güç verdiğini belirterek 'Her işimizde en iyisini yapmanın peşindeyiz. İzleyicinin beğenisi en iyisini yapmak için bize gerçekten hem güç veriyor hem de yol gösteriyor' dedi.

İbrahim Büyükak, izleyicinin 'Yol Arkadaşım 2'yi neden izlediklerini ilk ağızdan öğrenmesinin kendisi için oldukça değerli bir deneyim olduğunu söyledi.

İzleyicilerin İbrahim Büyükak ile Oğuzhan Koç'a gösterdikleri ilgi zaman zaman izdiham yaşanmasına neden oldu.

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