Okan Buruk'un ekibinde ayrılık: Dursun Genç!

Süper Lig'i lider götüren ve son üç sezonun şampiyonu olan Galatasaray'da teknik heyette ayrılık yaşandı. Uzun süredir Okan Buruk'la birlikte çalışan Dursun Genç'le yollar ayrıldı.

Okan Buruk'un Gaziantepspor döneminden bu yana birlikte çalıştığı Dursun Genç, atletik performans uzmanı olarak görev yapıyordu. Ayrılığın perde arkasında maddi gerekçelerin olduğu öğrenildi.

Dursun Genç'in maddi sebeplerle iki haftadır Kemerburgaz'a gelmediği belirtildi. 15 günü geçen bu süreçte çalışmalara katılmaması sonrasında Genç'le yollar ayrıldı.

Genç'in yerine şu an için bir ekleme yapılma gibi planın bulunmadığı öğrenildi.