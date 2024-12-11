Okçulukta yılın en iyilerine Türkiye'den 4 aday

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen "yılın enleri" ödüllerine, 2024'te Türkiye'den 4 isim aday gösterildi.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, klasik yay erkekler kategorisinde Mete Gazoz, para kadın sporcu kategorisinde ise Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan Öznur Cüre Girdi adaylar arasında yer aldı.

Sporseverler, bu kategorilerde "www.worldarcheryawards.com" adresinden oylamaya katılabilecek.

Ayrıca yılın çıkış yapan sporcusu kategorisinde Paris 2024'te 5. olan Elif Berra Gökkır aday gösterildi. Yılın antrenörü kategorisinde de Türkiye Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin adaylar arasına girdi.

Bu kategorilerde ise birinciler, basın ve Dünya Okçuluk Federasyonu yetkili kurulları tarafından verilecek oylar sonucunda belirlenecek.