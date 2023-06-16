Oksijen cennetinde kekik hasadı

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Türkiye’nin oksijen cenneti, zeytin ağaçları ve zengin tropikal bitki örtüsüyle, tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl binlerce turisti ağırlayan Kazdağları’nda kekik hasadı başladı.

Yılın belli dönemlerinde zeytin, sarı kantaron ve şifa kaynağı birçok bitkiyi misafirleriyle birlikte toplayarak düzenlediği workshop’larla onları işleyen, lezzetlere yansıtan 1774 Kazdağları Termal Butik Otel sahibi Hasan Demiraslan, bu kez yılın ilk kekik hasadı organizasyonuna imza attı.

KAZDAĞLARI’NDA TÜRKÜLÜ KEKİK HASADI

Oyuncu Açelya Akkoyun ile Türk Halk Müziği sanatçısı İsmail Özkan’ın da katıldığı etkinlik öncesi misafirlerine ‘Balıkesir Kahvaltısı’ ikram eden Hasan Demiraslan, “Balıkesir yöremizde üretilen zeytin, zeytinyağı, yöresel peynirler, tereyağı, şarküteri ürünleri tamamen bölgemize özeldir. Tamamen yerel olan ürünlerimizi sunduğumuz Balıkesir kahvaltımızın misafirlerimizce artık bir marka olan Van kahvaltısı gibi büyük ilgi görmesi bizleri çok mutlu ediyor. Havası, suyu, doğası, yerel ürünleriyle cennetten bir köşe olan Edremit ve çevresinde, Kazdağları’nda yetişen kekiklerimizin ilk hasadını da bugün yapacağız. Türkiye’de ilki gerçekleştirilen kekik hasadı etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Kekik hasadımızı her yıl geleneksel olarak gerçekleştirmeyi arzuluyoruz” dedi.

KAVURMACILAR KÖYÜ’NDE KEKİKLER TOPLANDI

Havası, termal suları, tarihi ve doğal zenginlikleriyle büyük ilgi gören Güre’de 2023'ün ilk kekik hasadı organizasyonu Kavurmacılar Köyü'nde yapıldı. Ellerinde sepetleriyle Kazdağları’nda hem trekking yapan hem mis gibi kokan kekikleri toplayan misafirler, Güre’den Ege Denizi’nin büyüleyici manzarasını seyretmenin keyfini yaşadılar. Kekik toplayan misafirlere 'İki Keklik' türküsünü söyleyen ve bu sevilen türkünün hikayesini anlatan Balıkesirli sanatçı İsmail Özkan ise, büyük alkış aldı.

Çayı, suyu, yağı yapılan ve birçok yemeğe konulan, reçeli hatta tatlısı bile üretilen kekikleri toplayan misafirler, düzenlenen Workshop’a katıldı. Virüslere karşı bağışıklık kalkanı oluşturan, şifa kaynağı, yemeklerimize nefis tatlar katan kekikler, düzenlenen etkinlikte geleneksel distilasyon yöntemiyle işlendi. Aromatik Bitkiler Uzmanı Bahadır Yıldırım ve gastronomiye ilgisini her fırsatta vurgulayan sevilen sanatçılar Açelya Akkoyun ve İsmail Özkan da kekikli lezzetlerle ilgili bilgiler vererek deneyimlerini paylaştılar.

Güre’deki yılın ilk kekik hasadı etkinliğine katılan misafirler, Kazdağı Müzesi’ni de ziyaret ettikten sonra kekik salamura yaptılar. Kekik Hasadı programı, kekikli zeytinyağı sabunu yapımı ve kekik ekimiyle sona erdi. Katılımcılara birer sertifika takdim edildi.