- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Kulu Kaymakamı Budan, 31 Ocak'ta tüm okullara iletilmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıyla öğrencilerin okullarda cep telefonu kullanımının yasaklandığını ve cep telefonu kullanımı olduğu takdirde 'Kabahatler Kanunu'na göre, öğrenci velisine idari para cezası uygulanacağını belirtti.
DHA'nın haberine göre; cep telefonunun yasaklanmasıyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Budan, ''Okullarda eğitimin kusursuz bir şekilde devam edebilmesi, çocuklarımızın devletine, milletine, anne ve babalarına faydalı bir nesil olarak yetişmesi için eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de öğretmenlerimizin idarecilerimizin öğrencilerimize ve bir boyutuyla velilerimize, okulda güvenli eğitimin yapılacağı ortamı sağlamak gibi bir de görevimiz var" dedi.
'AMACININ DIŞINDA KULLANILDIĞI KANAATİNE VARDIK'
Gelen şikayet ve talepler nedeniyle eğitim-öğretimi olumsuz etkilediği için cep telefonu kullanımının yasakladıklarını kaydeden Budan, ''Çocuklarımızı eğitim ve öğretimden uzaklaştıran birçok neden olmakla birlikte bu bilişim araçlarının da yanlış, bilinçsiz ve gereksiz kullanımında aslında çocuklarımıza faydadan çok zarar sağladığı, eğitim ve öğretimi olumsuz etkilediği, laboratuvarlarda, eğitim- öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü yerlerde amacının dışında kullanıldığı ve eğitim öğretimi olumsuz etkilediği kanaatine vardık. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı'mızın geçen yıl yayınladığı genelgeyle cep telefon kullanımı yasaktı. Okul ziyaretlerimizde, denetlemelerimizde gerekse öğretmen, idareciler ve velilerin bizlere verdiği bilgilerde bu yasağın uygulanmadığı gibi bir manzarayla karşılaştık" diye konuştu.
'İYİLİKLERİ İÇİN KENDİLERİNE RAĞMEN KARAR ALINMASI GEREKİYOR'
Öğrenciye ödül ve disiplin yönetmeliği doğrultusunda ceza vermemek için veliye idari para cezası uygulama yöntemini seçtiklerini dile getiren Kaymakam Budan, şunları söyledi: ''Milli Eğitim Bakanlığı'mızın ödül ve disiplin yönetmeliğinde kınama, tasdikname ile uzaklaştırma, disiplin cezaları gibi şeylerle öğrencilerimizi örgün eğitimin dışına çıkaracak şeyler. Bu da çocuklarımız üzecek bir şey olur. Biz de öğrencilerimizi üzmeden, okuldan uzaklaştırmadan, eğitimine konsantre olmasını nasıl sağlarız, diye düşündük. 31 Ocak itibarıyla da okullara cep telefonu getirmeyi yasakladık. Gerek velilerimiz olsun gerekse okul idarecilerimizden olumlu tepkiler aldık. Bu işten hoşlanmayan öğrencilerimiz olmuştur; ama kendi iyilikleri için kendilerine rağmen karar alınması gerekiyor. Okullarımızda eğitim- öğretim öncelikli olmak üzere sınıf içerisinde öğretmen otoritesi, okulda idareci otoritemiz, öğrencilerle saygılı ve sevgili güzel bir ortamda önceliğin eğitim olduğu sonra öğrencilerimizin anne ve babalarına sonra devletimize milletimize hayırlı ve faydalı bir ortamın oluşmasını sağlamayı umut ediyoruz. Buradaki idari para cezasında velimizi muhatap alıyoruz. Öğrencinin eline velisinin telefonu verip okula göndermesini doğru bulmuyoruz. Tüm öğretmenlerimiz, idarecilerimiz öğrencilerimizin velilerine ulaşma konusunda telefonlarını kullandırtabilir. Veli de öğretmenle veya idareciler aracılığıyla öğrencisine uluşabilir. Öncelik eğitim ve öğretim ve çocuklarımızın daha iyi bir geleceği olması.''
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.