Okulların açılacağı tarih ile ilgili en kesin ve net açıklama Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk'tan geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar kapatılmış ve 23 Mart'tan bu yana uzaktan eğitim ile ders işleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) uzaktan eğitim için ilk başta duyurduğu tarih olan 30 Nisan bugün ile sona ererken, dün MEB Bakanı Selçuk, önemli bir açıklama yaparak, okulların açılacağı tarihi duyurdu. İşte okulların açılacağı tarih ile ilgili yapılan son açıklama...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk, yaptığı basın açıklamasında eğitimin 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitim olarak devam edeceğini belirtti. Selçuk daha sonra özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalarda, normalleşme süreci yolunda giderse 1 Haziran'da okulların açılabileceğini söyledi.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

"Her şey normal sürerse okulları 1 Haziran’da açarız. Bütün toplumun bilgisi dahilinde bakanlıklarla aramızdaki iletişim çalışmaları hep bir yere bağlanıyor. 31 Mayıs’a kadar bu süreç devam edecek. Sadece eğitimden bahsetmiyoruz ekonomide turizmde normalleşme bunu bütün olarak görmek lazım. Okullarımızın bir an önce açılmasını temenni ediyoruz."

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB'in 2020 takvimine göre, okullar 19 Haziran'da kapanacak ve öğrenciler 11 haftalık yaz tatiline çıkacak. Ancak koronavirüs tedbirleri nedeniyle eğitimiz uzaktan eğitime taşınması ve Bakan Selçuk'un dediği gibi normalleşme sürecinde 1 Haziran'da okullar açılırsa, 2019 - 2020 eğitim döneminin ne zaman biteceği merak ediliyor. Henüz bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı, ancak Bakan Selçuk geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamasında öğrencilerin uzun yaz tatili yapmalarını sağlayacaklarını belirtmişti.

31 MAYIS'A KADAR OKULLAR KAPALI, UZAKTAN EĞİTİME DEVAM

Bakan Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Bakan Selçuk açıklamalarını şöyle sürdürmüştü "Ülkemiz koronavirüsle mücadele içindedir. Hastalığın ortaya çıktığı ilk günden itibaren devlet olarak hızlı ve isabetli karar almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve ilgili birimlerle gerekli değerlendirmeleri yapıp gereken önlemleri ivedilikle alma kararı içinde olduk. Uzaktan eğitim ve okullarımızdaki koruyucu sağlık ürünleriyle ilgili üretim hizmetlerine de kesintisiz olarak devam ediyor.

Bakanlığımız bünyesinde, Avrupa'nın birçok ülkesinin nüfusundan daha fazla sayıda öğrencimiz var. Ayrıca yaklaşık 1 milyon öğretmenimiz de bakanlığımız bünyesinde görev alıyor. Bu nedenle alınan tüm kararların ülkemizdeki birçok hane halkını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirdiğinin de bilinci içerisindeyiz.

Dünya ülkelerinin birçoğundan daha kısa sürede uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da şimdiden görüyoruz. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ve sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. Şu an çocuklarımızın en güvende olduğu yer evleri" dedi.