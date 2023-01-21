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Okullar ne zaman açılacak? İşte 2022-2023 dönemi MEB takvimi

Cuma günü itibarıyla tüm öğrenciler karnelerini aldılar ve yarıyıl tatiline çıktılar. Milyonlarca öğrencinin tatile girmesiyle birlikte şimdiden okulların açılacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem ne zaman başlayacak? İşte 2022-2023 dönemi MEB takvimi…

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  • Okullar ne zaman açılacak 2023? İkinci dönem ne zaman başlayacak? İşte 2022-2023 dönemi MEB takvimi

    2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül 2022'de başlayan birinci dönemi 20 Ocak 2023 tarihinde sona erdi. İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini aldı. 15 Tatil cuma günü milyonlarca öğrencinin karne almasıyla birlikte başladı. Karnesini alan ve tatile başlayan öğrenciler ve veliler, okulların ne zaman açılacağı konusunda araştırmalara başladı. Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanı sıra 15 tatil ne zaman bitiyor sorusu da merak edilenler arasında. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2023 ikinci dönem başlangıç tarihi...
  • Okullar ne zaman açılacak 2023? İkinci dönem ne zaman başlayacak? İşte 2022-2023 dönemi MEB takvimi

    2022-2023 TAKVİMİ

    MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında tatil tarihleri de belli olmuştu.
  • Okullar ne zaman açılacak 2023? İkinci dönem ne zaman başlayacak? İşte 2022-2023 dönemi MEB takvimi

    İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Yaklaşık 19 milyon öğrencinin karne alacağı iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından;

    - İkinci dönem, 6 Şubat'ta başlayacak

    - 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak.

    - Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.
  • Okullar ne zaman açılacak 2023? İkinci dönem ne zaman başlayacak? İşte 2022-2023 dönemi MEB takvimi

    İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

    İkinci dönem ara tatili 17-20 Nisan tarihleri arasında olacak. Bu tarihlere Ramazan Bayramının denk geliyor olması nedeniyle bayram tatili ile birleşecek. Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerinde kutlanacak.
  • Okullar ne zaman açılacak 2023? İkinci dönem ne zaman başlayacak? İşte 2022-2023 dönemi MEB takvimi

    2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

    2023 Yılının yaz tatili 16 Haziran Cuma günü 2. Dönem karnelerinin öğrencileri verilmesi ardından başlayacak.
  • Okullar ne zaman açılacak 2023? İkinci dönem ne zaman başlayacak? İşte 2022-2023 dönemi MEB takvimi

    ÜCRETSİZ KURSLAR BAŞLADI

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl düzenlediği yaz okulu kapsamını genişleterek, bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de ücretsiz kurs açacak. Bu kapsamda, ilk kez "kış" döneminde de uygulanacak ücretsiz kurslar, öğrencilerin karne almasının ardından 21 Ocak Cumartesi başladı ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.
  • Okullar ne zaman açılacak 2023? İkinci dönem ne zaman başlayacak? İşte 2022-2023 dönemi MEB takvimi

    Yarıyıl tatilinde eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar, 'bilim', 'sanat', 'matematik' ve 'İngilizce' olmak üzere 4 alanda açılacak.

    Öğrenciler ve öğretmenler, bulundukları illerde açılan kurslardan yararlanabilecek.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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