Okullar ne zaman açılacak? İşte 2022-2023 dönemi MEB takvimi

2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül 2022'de başlayan birinci dönemi 20 Ocak 2023 tarihinde sona erdi. İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini aldı. 15 Tatil cuma günü milyonlarca öğrencinin karne almasıyla birlikte başladı. Karnesini alan ve tatile başlayan öğrenciler ve veliler, okulların ne zaman açılacağı konusunda araştırmalara başladı. Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanı sıra 15 tatil ne zaman bitiyor sorusu da merak edilenler arasında. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2023 ikinci dönem başlangıç tarihi...