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Okullar ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman tatil olacak 2021? Milli Eğtiim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman kapanacağına ilişkin önemli açıklamalara imza attı. Yurt genelinde binlerce öğrenci, öğretmen ve veliyi yakından ilgilendiren habere ilişkin merak edilenleri bir araya getirdik. Peki okullar ne zaman tatil olacak?

Okullar ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman tatil olacak 2021? Milli Eğtiim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Okulların kapanmasına kısa bir süre kala öğrenci ve veliler tatille ilgili araştırmalar başladı. 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle milyonlarca öğrenci karnelerini alacak. MEB Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman kapanacağına yönelik tarih verdi. Peki Okullar ne zaman kapanacak 2021? İşte okulların tatil tarihi...

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE İLK HAFTA NASIL GEÇTİ?

İlk günden beri bir şekilde turladım Türkiye'yi ve okul okul gezme fırsatım oldu. Bizzat görerek gözlem yapma fırsatım oluyor. Şehirleri dolaşmadığımız zaman bazen uzaktan gelen bilgileri çok iyi süzemiyoruz. Çocuklarda da zıplama hissiyatı var. O kadar mutlular ve gözleri parıldıyor ki okulu çok özlemişler. Bugün de Ankara'da bir ortaokula gittim. Çocuklar ortaokulda gerçekten bahçede zıplıyorlar. Öğretmen odasına gittiğimde sürekli teşekkür alıyorum öğretmenlerden. İlk-ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım var. İlk haftayı çok olumlu geçirdiğimizi gördüm.

Duruma göre kısmı açılma yerinde kararla şehir bazlı açılıp kapanma olabilir diye geçen sene Mart ayında 4 senaryo sunmuştuk. Okullar biraz geçişkenlik içeren kurumlar. Valilikler kendi şehirlerindeki duruma somut olarak bakıp biz bu süreci bir haftaya yayalım bunu idare edebiliriz gibi yerel kararlar alabilirler.

ÖĞRETMENLERİN AŞILAMASI

Aşı konusunda şunu söylemek lazım Sağlık Bakanlığımız dünyada gerçekten örnek gösterecek bir aşı kampanyası düzenliyor. Aşı tedarikine bağlı olarak bazen aksamalar olabiliyor. yine Sağlık Bakanlığımızın bir ön almasıyla yaptığımız görüşmeler neticesiyle açılan sınıfların öğretmenlerinden başlayarak aşılanması konusunda 1 ayı geçmiş tarihte listeyi verdik ve başlandı. Öğretmenlerimiz peyderpey aşılanıyor. 80 bin öğretmen aşılandı.

KISMİ OLARAK ARTIŞ VAR

Benim telefonumda olan kişiye özel bir yazılım var. Bu yazılımla ben ana sınıfında 1-2-3-4-58-12'de tamamında kaç çocuğumuzun ailesinde temaslı, pozitif var. Bunları günlük görebiliyorum. Bunların renk skalası var. Son bir haftada gördüğümüz farklılık şu, kısmi olarak bir artış var.

Aile bilgilendiriliyor, eğer o anda oluşan fiili bir durum söz konusuysa özel odaya alınıyor. Sonra sağlık kuruluşuna haber veriliyor, süreç başlatılıyor.

Kişiye özel tedbir alınıyor. Genel bir tedbir elbette var. Böyle bir durum olursa kim 14 gün okula göndermemeli, kim gönderebilir, hepsinin haritası var.

YÜZ YÜZE SINAVLAR

Gençler haklıdır. Biz gençler bir tepkide bulunduğunda onu suçlamak değil anlamakla meşgul insanlarız. Biz bağımsız araştırma grubuna yaptırdığımız çalışmada öğrencilerin %77'lerin bu sınavla ilgili bir iptal istemi yok. Ailelerin de öğretmenlerin de muhakkak sınava girmeliler görüşü var. Bizim lise öğrencilerimizin %40'ndan fazlası bu sınava 1. dönem girdi. Bizim bir denge tutturmamız gerekiyor. Ben yüz yüze olsaydı daha yüksek alırdım. Benim notum düşük oldu, haksızlık oldu gibi yaşadığımız problemler var. Şuanda ilkokullar devam ediyor mu ediyor. Eğer biz tamamen her şeyi durdurursak, EBA'da %90'nın üzerinde bir geri çekilme oluyor. Niye çalışayım noktasına geliyorlar. 9'da hiç ders görmeyen çocuk 10. sınıfta bir şey yapamaz.

Salgın eşitsizliği azalttı.

740 bin bilgisayarı dağıttık. Bir taraftan da şunu yapıyoruz yürüyüş mesafesinde EBA destek merkezi kurduk. EBA'ya giren herkes 8 GB'tan faydalanıyor.

2 TEMMUZ'A KADAR OKULLAR AÇIK

Bizim okullarımız seminer dönemi dahil 2 Temmuz'da bitiyor. 2 Temmuz'a kadar okullar açık olacak, ara tatil yapılmayacak.

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