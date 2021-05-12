17 Mayıs Pazartesi günü tam kapanma sona eriyor. Öğrenciler yüz yüze eğitim başlayacak mı araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitime devam edileceğini bildirdi.

OKULLAR YÜZ YÜZE NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB "17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak. Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayısta yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak" açıklamasında bulundu.

17 Mayıs Pazartesi günü yapılacak kabine toplantısının ardından yüz yüze eğitim ile ilgili yeni bir karar alınacak mı belli olacak.