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Okullar yüz yüze ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklama yaptı. Tam kapanma uygulaması ile birlikte yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçilmişti. Öğrenciler yeniden yüz yüze eğitim başlayacak mı merak ediyor.

Okullar yüz yüze ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı?

17 Mayıs Pazartesi günü tam kapanma sona eriyor. Öğrenciler yüz yüze eğitim başlayacak mı araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitime devam edileceğini bildirdi.

OKULLAR YÜZ YÜZE NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB "17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak. Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayısta yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak" açıklamasında bulundu.

17 Mayıs Pazartesi günü yapılacak kabine toplantısının ardından yüz yüze eğitim ile ilgili yeni bir karar alınacak mı belli olacak.

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